Ο Λούκα Γκουαντανίνο κάνει ταινία ένα άλμπουμ του Μπομπ Ντίλαν

Το κλασικό άλμπουμ του Μπομπ Ντίλαν «Blood on the Tracks» οδεύει στη μεγάλη οθόνη χάρη στον σκηνοθέτη της ταινίας «Call Me by Your Name» (Να με φωνάζεις με το όνομά σου) Λούκα Γκουαντανίνο.Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης συνεργάζεται εκ νέου με την RT Features για μία ταινία εμπνευσμένη από το άλμπουμ του 1975 του Ντίλαν.Ο Ρίτσαρντ ΛαΓκράβενεζ θα γράψει το σενάριο της δραματικής ταινίας, η οποία βασίζεται σε ιδέα του Ροντρίγκο Τεϊσέιρα της RT Features, που θα είναι παραγωγός μαζί με τον Γκουντανίνο.Ο Ιταλο-Αλγερινός σκηνοθέτης και παραγωγός, ο οποίος πρόσφατα σκηνοθέτησε το ριμέικ της ταινίας τρόμου «Suspiria» ανέφερε ότι συνεργάζεται με τον Ρίτσαρντ ΛαΓκράβενεζ για να αφηγηθεί «μια πολυετή ιστορία τοποθετημένη στη δεκαετία του 70» εμπνευσμένη από τα κεντρικά θέματα του άλμπουμ.Το «Blood on the Tracks» είναι το 15ο άλμπουμ του Ντίλαν που κυκλοφόρησε από την Columbia Records και αναγνωρίστηκε ως ένας από τα σπουδαιότερά του. Το άλμπουμ που έγινε πλατινένιο περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «Tangled Up in Blue», «Simple Twist of Fate» και το «Shelter from the Storm» και κατατάσσεται από το Rolling Stone ως το 16ο καλύτερο όλων των εποχών.«Η δημιουργία αυτής της ταινίας είναι ένα όνειρο για μένα» δήλωσε ο Τεϊσέιρα. «Εργαζόμασταν εδώ και πολύ καιρό για να βρούμε τον σωστό δρόμο για το έργο του Μπομπ Ντίλαν και το να έχουμε συνεργάτες τους Λούκα και Ρίτσαρντ είναι ένα σημαντικό προνόμιο».Ο Γκουαντανίνο δήλωσε στο New Yorker ότι ένας παραγωγός που είχε τα «θεατρικά δικαιώματα» για το άλμπουμ του Ντίλαν τον προσέγγισε για το project. Σύμφωνα με πληροφορίες, συμφώνησε να αναλάβει την ταινία με μια προϋπόθεση, o ΛαΓκράβενεζ να έγραφε το σενάριο.Το άλμπουμ δημιουργήθηκε την περίοδο της διάλυσης του γάμου του Ντίλαν με τη σύζυγό του Σάρα, μετά από δεκαετή σχέση και θεωρείται αυτοβιογραφικό.