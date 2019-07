Ο Μάικλ Μουρ θα τιμήσει τη Λίλι Τόμλιν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τράβερς Σίτι

Η θρυλική κωμικός και ηθοποιός, Λίλι Τόμλιν θα τιμηθεί για τη συνολική προσφορά της στην έβδομη τέχνη, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τράβερς Σίτι στις 30 Ιουλίου.



Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Τόμλιν έναν χρόνο μετά τη βράβευση τής συμπρωταγωνίστριάς της στην ταινία «Grace & Frankie», Τζέιν Φόντα στο ίδιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου που διοργανώνει στην πόλη του Μίσιγκαν των ΗΠΑ ο Αμερικανός παραγωγός ντοκιμαντέρ Αμερικανός παραγωγός ντοκιμαντέρ, σεναριογράφος, συγγραφέας, δημοσιογράφος και ηθοποιός, Μάικλ Μουρ.



Η Λίλι Τόμλιν έχει κερδίσει οκτώ βραβεία Emmy, ένα βραβείο Tony για το Appearing Nitely one – woman show στο Μπρόντγουεϊ, ένα βραβείο Tony για την κωμωδία «The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe» και ένα Grammy για το κωμικό άλμπουμ της «This Is a Recording».



«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα έχουμε τη Λίλι Τόμλιν μαζί μας στην 15η επέτειο του Φεστιβάλ μας. Γεννημένη στο Ντιτρόιτ, βοήθησε στη διαμόρφωση της αμερικανικής κωμωδίας τον 20ό αιώνα» δήλωσε ο Μάικλ Μουρ, βραβευμένος με Όσκαρ, ιδρυτής και πρόεδρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τράβερς Σίτι.



Η Τόμλιν θα συμμετάσχει επίσης σε συζήτηση με τον Μουρ και θα παρακολουθήσει ντοκιμαντέρ με θέμα το παρασκήνιο της βράβευσής της με Tony.



Η Αμερικανίδα ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της από το τηλεοπτικό πρόγραμμα Laugh-In και εμφανίστηκε στις ταινίες Nashville Ρόμπερτ Άλτμαν και «9 to 5» του Κόλιν Χίγκινς.



Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τράβερς Σίτι θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ