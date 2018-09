Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αποκάλυψε ότι η πατρότητα τον άλλαξε

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αποκάλυψε ότι η πατρότητα έχει επηρεάσει τις επιλογές στην καριέρα του.

Ο 43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης του remake «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) ανέφερε στον ραδιοφωνικό σταθμό NPR ότι η απόκτηση οικογένειας είναι «ένα θαύμα».



«Υποθέτω ότι το να έχω ένα παιδί και να έχω μια δική μου οικογένεια - που είναι ένα θαύμα και κάτι που πάντα ονειρευόμουν - με έκανε ακόμα περισσότερο ανοιχτό και να είμαι παρών» είπε.



Ο Κούπερ - που έχει μια κόρη ενός έτους, τη Λία, με τη σύντροφό του, τη Ρωσίδα μοντέλο και ηθοποιό Ιρίνα Σάικ - είπε επίσης ότι η οικογενειακή ζωή τον έκανε πιο επιλεκτικό στα πρότζεκτ που αναλαμβάνει.



«Πέρασα περίπου 15 χρόνια από ταινία σε ταινία και έπειτα έφθασα τα 39 και σταμάτησα και είπα: “ Τι πραγματικά θέλω να κάνω;”» ανέφερε. «Θέλω να πω την ιστορία του Τζόζεφ Μέρικ στο "The Elephant Man" (Ο Άνθρωπος Ελέφαντας). Έτσι έκανα αυτό για ένα χρόνο. Και τότε η ήρθε η ιστορία “ Ένα Αστέρι Γεννιέται” και έπειτα πέρασα τα επόμενα τέσσερα γυρίζοντας την ταινία».



Το νέο πλάνο του είναι να υπογράφει μόνο ταινίες που τον ενδιαφέρουν.



«Το μόνο πράγμα που γνωρίζω για το μέλλον είναι: Αξίζει να αφιερώσεις όλο τον χρόνο, έστω και αν ένα κομμάτι τέχνης προκύπτει σε μισή δεκαετία» είπε προσθέτοντας ότι το «A Star Is Born» στο οποίο πρωταγωνιστεί με τη Lady Gaga ήταν μία ταινία που ήθελε να κάνει.