Ο Ντολφ Λούντγκρεν είναι παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Dolph» με θέμα τη ζωή του

Ο Ντολφ Λούντγκρεν είναι εκτελεστικός παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Dolph» με θέμα τη ζωή του, το οποίο καταγράφει πώς από Σουηδός πρώην αθλητής τού καράτε έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους πρωταγωνιστές ταινιών δράσης.



Ο Λούντγκρεν είναι γνωστός από τους ρόλος του ως πυγμάχος Ιβάν Ντράγκο στο φιλμ «Rocky IV» και «Creed II» και την ερμηνεία του ως He-Man στο «Masters of the Universe» του 1987.



Ο ηθοποιός κατά την 36χρονη καριέρας του συμμετείχε επίσης στο franchise «Expendables» στη σειρά «Universal Soldier» και στο «The Punisher» του 1989. Το επόμενο διάστημα θα επαναλάβει τον ρόλο του στην ταινία «Aquaman» ως βασιλιάς Νηρέας στο σίκουελ της DC Comics "Aquaman and the Lost Kingdom".



«Αισθάνομαι ότι τώρα είναι η τέλεια στιγμή να δημιουργήσω αυτό το ντοκιμαντέρ για την ιστορία της ζωής μου, γιατί τώρα έχω κάνει τον κύκλο μου κατά κάποιον τρόπο» αναφέρει ο ηθοποιός σε δήλωσή του, σύμφωνα με το Variety. «Υπήρξαν ορισμένες δύσκολες στιγμές που πέρασα και έπρεπε να πληρώσω ένα τίμημα για να φτάσω εδώ που είμαι τώρα. Αυτή η ταινία δεν είναι εξύμνηση των γνωστών μου επιτυχιών, αλλά εξέταση του ταξιδιού ενός ανθρώπου για να βρει πραγματικά τον εαυτό του και την ευτυχία που επιθυμεί. Θέλω το κοινό να με γνωρίσει πραγματικά, και ίσως η ιστορία μου βοηθήσει κάποιον να καταλάβει τι μπορεί να χρειαστεί να υπομείνει κι εκείνος για να φτάσει σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος στη ζωή του. Το μήνυμά μου είναι ότι το ταξίδι μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά αν συνεχίσουν, όλοι έχουν την ευκαιρία να φτάσουν τελικά στον προορισμό τους».



Ο Ντολφ Λούντγκρεν πέρα από την υποκριτική έχει λάβει επίσης μεταπτυχιακό στη χημική μηχανική και είναι αφοσιωμένος αθλητής πολεμικών τεχνών, συγγραφέας, σκηνοθέτης και παραγωγός. Όλοι οι «Dolph» παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ.



«Ήμουν θαυμαστής του Dolph's πριν από το πρότζεκτ, αλλά μόλις άρχισα να κάνω την έρευνά μου συνειδητοποίησα πόσο μορφωμένος και εργατικός είναι. Στον σημερινό κόσμο, άνθρωποι όπως ο Dolph Lundgren, που έχουν διακινδυνεύσει ό,τι έχουν για να βρουν τον εαυτό τους, προσφέρουν μεγάλο κίνητρο σε αυτούς που εργάζονται αυτή τη στιγμή για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, όποια κι αν είναι αυτά».

Ο Άντριου Χολμς γράφει το σενάριο και θα σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ. Η εταιρεία του Λούντγκρεν Red Orm Productions θα συνεργαστεί με τις Score G Productions και Famous Red Car Pictures για την εκτέλεση παραγωγής του project.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ