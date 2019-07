Ο Όστιν Μπάτλερ επιλέχθηκε για τον ρόλο του Έλβις Πρίσλεϊ

Σπουδαία είδηση για τους θαυμαστές του «βασιλιά του Rock n 'Roll» - βρέθηκε ο πρωταγωνιστής της επερχόμενης βιογραφικής ταινίας για τον Έλβις Πρίσλεϊ.



Ο Όστιν Μπάτλερ (Austin Butler), ο οποίος είχε βασικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά « The Carrie Diaries», prequel του «Sex and the City» επιλέχθηκε ως Έλβις Πρίσλεϊ και θα θυσιάσει τα ξανθά του μαλλιά για το εικονικό μαύρο slick look του Αμερικανού τραγουδιστή, μουσικού και ηθοποιού.



Μετά από μια μακρά διαδικασία ακροάσεων με φημολογούμενα ονόματα τους Χάρι Στάιλς και Μάιλς Τέλερ να ρίχνονται στη μάχη για τον ρόλο, ανακοινώθηκε ότι ο Μπάτλερ κέρδισε τον ρόλο και ο ίδιος επιβεβαίωσε τα νέα στο Instagram.



Ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης άρθρου που αναγγέλλει τα νέα, μαζί με μία ρήση του Πρίσλεϊ: « Έχετε κάνει τη ζωή μου ολοκληρωμένη και σας αγαπάω».



Ο 27χρονος Μπάτλερ έχει πρωταγωνιστήσει στη σειρά The Shannara Chronicles του MTV και παλιότερα σε παιδικές και νεανικές σειρές του ABC Family, του Nickelodeon και του Disney Channel. Τραγουδάει, παίζει κιθάρα και πιάνο και είναι γνωστός και από τη σχέση του με την ηθοποιό Βανέσα Χάτζενς.



Θεωρείται ένας από τους σκληρότερα εργαζόμενους ηθοποιούς κάτω των 30 ετών στο Χόλιγουντ, με έναν μακρύ κατάλογο τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ρόλων στο ενεργητικό του.



Εφέτος πρωταγωνιστεί στην ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Οι Νεκροί δεν Πεθαίνουν» και στο «Κάποτε... στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ