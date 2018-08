Ο Πάτρικ Στιούαρτ επιστρέφει σε νέα σειρά Σταρ Τρεκ

O 78χρονος Βρετανός ηθοποιός σερ Πάτρικ Στιούαρτ επιστρέφει σε γνώριμο έδαφος καθώς θα υποδυθεί και πάλι τον κάπταιν Ζαν-Λικ Πικάρ για τις ανάγκες μίας νέας σειράς Σταρ Τρεκ.



Ο εμβληματικός χαρακτήρας που έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Star Trek: The Next Generation», θα επιστρέψει για το νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ του CBS All Access, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες θα αποκαλύψει το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή του Πικάρ.



Ανακοινώνοντας την είδηση ο ίδιος ο ηθοποιός σε μία αιφνιδιαστική εμφάνιση στο ετήσιο συνέδριο των φίλων του Σταρ Τρεκ στο Λας Βέγκας, δήλωσε: «Θα είμαι πάντα πολύ περήφανος που υπήρξα κομμάτι του «Star Trek: The Next Generation», αλλά όταν γυρίσαμε την τελευταία ταινία το 2002, ένιωσα πραγματικά ότι ο κύκλος μου είχε κλείσει. Έτσι, είναι αναπάντεχο αλλά τόσο απολαυστικό το γεγονός πως νιώθω ενθουσιασμένος που θα επιστρέψω στο ρόλο του Ζαν-Λικ Πικάρ για να εξερευνήσω νέες διαστάσεις μέσα από αυτόν. Αναζητώντας μία νέα ζωή για τον ίδιο, τη στιγμή που νόμιζα ότι αυτή η ζωή έχει τελειώσει».



Ο Στιούαρτ υποδύθηκε τον Πικάρ σε 178 επεισόδια της σειράς «Star Trek: The Next Generation», η οποία προβαλλόταν για 7 χρόνια, μεταξύ 1987 και 1994.



Το Σταρ Τρεκ είναι μια σειρά-φαινόμενο, η οποία το 2016 συμπλήρωσε 50 χρόνια.



Μέχρι στιγμής το CBS δεν έχει ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες για τη νέα σειρά, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου ή την ημερομηνία προβολής.



