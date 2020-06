Ο Σπάικ Λι παρουσίασε ταινία μικρού μήκους για την αστυνομική βία

Ο Σπάικ Λι κοινοποίησε μία νέα ταινία μικρού μήκους ως απάντηση στη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Η ταινία με τίτλο «3 Brothers- Radio Raheem, Eric Garner and George Floyd», ρίχνει φως στις δολοφονίες των Έρικ Γκάρνερ και Τζορτζ Φλόιντ, καθώς και του Ράντιο Ραχίμ χαρακτήρα στο φιλμ «Do the Right Thing» του 1989 του Αμερικανού σκηνοθέτη και παραγωγού.

