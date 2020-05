Ο Τάικα Γουαϊτίτι θα σκηνοθετήσει μία νέα ταινία «Star Wars»

Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν από τον Ιανουάριο, αλλά η είδηση ανακοινώθηκε στις 4 Μαΐου ή αλλιώς May the Fourth, Ημέρα του Star Wars στον επίσημο ιστότοπο της σειράς επιστημονικής φαντασίας.



Ο Τάικα Γουαϊτίτι κέρδισε πρόσφατα Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για το «Jojo Rabbit» και είναι επίσης γνωστός από την Thor: Ragnarok της Marvel.



O Γουαϊτίτι θα αναλάβει και το σενάριο της νέας ταινίας Star Wars μαζί με την Κρίστι Ουίλσον Κερνς σεναριογράφο του «1917».



Ο Νεοζηλανδός δημιουργός ταινιών και ηθοποιός εισήλθε στο κινηματογραφικό σύμπαν του Star Wars όταν σκηνοθέτησε το τελευταίο επεισόδιο του πρώτου κύκλου της σειράς «The Mandalorian» του Disney+ και δάνεισε τη φωνή του στο droid IG-11.



Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να κάνει μια ταινία Star Wars τον Φεβρουάριο, ο Γουαϊτίτι δήλωσε στο Variety: «Θα ήθελα να κάνω κάθε είδους ταινία αν είχε νόημα και αν δεν έμοιαζε με αυτοκτονία για την καριέρα μου».



Στη μεγάλη οθόνη σχεδιάζεται μία τριλογία Star Wars από τον Ρίαν Τζόνσον, σκηνοθέτη του «The Last Jedi».

