Ο Τομ Κρουζ δίνει μέσω βίντεο οδηγίες για τη βελτίωση παρακολούθησης ταινιών στο σπίτι

Ο Τομ Κρουζ παροτρύνει τους τηλεθεατές να απενεργοποιήσουν μια προεπιλεγμένη ρύθμιση στις τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας (HD) για να βελτιώσουν την εμπειρία της παρακολούθησης ταινιών στο σπίτι.Ο πρωταγωνιστής των ταινιών δράσης «Mission Impossible» (Επικίνδυνη Αποστολή) δήλωσε ότι μια λειτουργία που ονομάζεται «motion smoothing» (εξομάλυνση της κίνησης) καταστρέφει τις ταινίες επειδή τις κάνει να μην φαίνονται σωστά, «σαν να γυρίστηκαν σε βίντεο υψηλής ταχύτητας και όχι σε φιλμ».Ο Αμερικανός ηθοποιός σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου sequel του Top Gun μαζί με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Κρίστοφερ ΜακΚουάρι γύρισαν βίντεο - το οποίο ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter με οδηγίες προς το κοινό για τις ρυθμίσεις στις τηλεοράσεις.Το motion smoothing ή «εφέ σαπουνόπερας» είναι μια τεχνική, η οποία προσθέτει τεχνητά επιπλέον frames σε μια κινούμενη εικόνα για να αφαιρέσει τη θαμπάδα των αντικειμένων που κινούνται γρήγορα και είναι χρήσιμη, όταν παρακολουθεί κάποιος αθλήματα.Όμως, για τις blockbuster ταινίες, το αποτέλεσμα μπορεί να κάνει τις ταινίες να φαίνονται πιο φωτεινές και πιο έντονες από ό, τι σκοπεύει ο σκηνοθέτης, δίνοντάς τους ένα υπερρεαλιστικό αποτέλεσμα.«Οι περισσότερες τηλεοράσεις HD έχουν ήδη ως προεπιλογή τη λειτουργία και η απενεργοποίηση της απαιτεί πλοήγηση στο μενού, στο οποίο ανάλογα με την εταιρεία της τηλεόρασης αναφέρεται και ως interpolation» αναφέρει στο βίντεο που έχει αναρτήσει ο Τομ Κρουζ.«Εάν διαθέτετε μια σύγχρονη τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην βλέπετε τις ταινίες όπως οι δημιουργοί τους θα ήθελαν και η δυνατότητα να το κάνετε δεν είναι εύκολη για εσάς», πρόσθεσε ο ΜακΚουάρι.Πολλοί άνθρωποι παρατηρούν κάτι «παράξενο» στην ταινία που παρακολουθούν με τη λειτουργία που ενεργοποιήθηκε, αλλά λίγοι μπορούν να εντοπίσουν το πρόβλημα χωρίς σύγκριση των δύο εικόνων, εξήγησε ο σκηνοθέτης.Η τεχνική έχει επικριθεί αρκετά από σκηνοθέτες, ο Κρίστοφερ Νόλαν του Inception και ο Ράιαν Τζόνσον του «Star Wars: The Last Jedi».Οι δημιουργοί ταινιών θέλουν να ξεκινήσουν διάλογο με τους κατασκευαστές τηλεοπτικών συσκευών, ώστε οι θεατές να βλέπουν τις ταινίες τους σε όσο το δυνατόν πιο πιστό στις πρωτότυπες δημιουργικές τους προθέσεις αποτέλεσμα, αναφέρει σε δημοσίευμα η βρετανική εφημερίδα «The Independent», στο οποίο αναφέρεται ότι το Σωματείο Σκηνοθετών Αμερικής (Directors Guild of America) έχει αποστείλει επιστολή στις εταιρείες.