Ο Τομ Κρουζ λάτρεψε την ταινία «The Flash»

Ο σκηνοθέτης του «The Flash» Άντι Μουσκιέτι και η παραγωγός Μπάρμπαρα Μουσκιέτι επιβεβαίωσαν ότι ο Τομ Κρουζ τους τηλεφώνησε για να επαινέσει τη νέα ταινία τους με υπερήρωες της DC.

Σε δηλώσεις του στο Total Film Magazine, ο Άντι Μουσκιέτι είπε ότι στον ηθοποιό Τομ Κρουζ και στον συγγραφέα Στίβεν Κινγκ εστάλησαν τα πρώτα αντίγραφα της ταινίας και ότι και οι δύο την εγκωμίασαν.

Ο Στίβεν Κινγκ επαίνεσε δημόσια την ταινία τον Μάιο, με ανάρτησή του στο Twitter: «Κατά κανόνα, δεν με ενδιαφέρουν πολύ οι ταινίες με υπερήρωες, αλλά αυτή είναι ξεχωριστή. Είναι ανυπόκριτη, αστεία και εντυπωσιακή. Μου άρεσε».

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν δημοσιεύματα ότι ο Τομ Κρουζ είχε επίσης τη δυνατότητα να δει την ταινία σε ειδική προβολή και ότι την απόλαυσε. Όταν ρωτήθηκε εάν οι προσδοκίες και η διαφημιστική εκστρατεία των θαυμαστών για την ταινία ήταν άσκηση πίεσης στους δημιουργούς, ο Άντι Μουσκιέτι απάντησε: «Εάν μη τι άλλο, είχαμε περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτό που κάναμε, επειδή είχαμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα τη στιγμή που ο Κρουζ και ο Κινγκ την είδαν, οπότε ήταν μια τόνωση της αυτοπεποίθησης ».

«Είναι μια πολύ κυνική βιομηχανία και το να ακούς ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν, να λένε κάτι τόσο υπέροχο – ο Τομ Κρουζ μας τηλεφώνησε, μας μιλούσε για 15 λεπτά, επαινώντας τον Άντι, επαινώντας την ταινία, και είναι πολύ ωραία γιατί πραγματικά δουλεύουμε πολύ σκληρά για να γυρίσουμε αυτές τις ταινίες» ανέφερε η Μπάρμπαρα Μουσκιέτι.

