Ο Τομ Χανκς έγινε 65 χρόνων

Ο Τομ Χανκς είναι ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου. Με παρουσιαστικό καθημερινού ανθρώπου έχει το ταλέντο να ερμηνεύει τόσο κωμικούς όσο και δραματικούς ρόλους με όλες τις ενδιάμεσες αποχρώσεις τους. Στην πολύχρονη καριέρα του που ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του '80, έχει τιμηθεί με δύο Όσκαρ, ενώ ήταν υποψήφιος άλλες τρεις φορές. Είναι γνωστή η αγάπη του για την Ελλάδα, την οποία του την έχει εμφυσήσει η ελληνικής καταγωγής σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον. Έχει βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανός και περνά μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του στην χώρα μας με επίκεντρο την Αντίπαρο.

Ο Τομ Χανκς γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 1956 στο Κόνκορντ της Καλιφόρνιας. Ο πατέρας του ήταν μάγειρας και η πορτογαλικής καταγωγής μητέρα του νοσηλεύτρια. Σε ηλικία 4 ετών οι γονείς του χώρισαν και ο Τομ μαζί με τα δύο μεγαλύτερα αδέλφιά του έζησαν κοντά στον πατέρα τους με συχνές αλλαγές τόπων και κατοικιών.

Τα πρώτα του βήματα

Σπούδασε υποκριτική στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σακραμέντο και ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο, ενώ συμμετείχε με μικρούς ρόλους σε ταινίες τρόμου. Το 1978 παντρεύτηκε για πρώτη φορά με την ηθοποιό Σαμάνθα Λιούις με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Το ζευγάρι χώρισε το 1987.

Το 1980 άρχισε να κερδίζει σε δημοσιότητα ως συμπρωταγωνιστής στην κωμική τηλεοπτική σειρά «Bosom Buddies» (1980-1982), με θέμα τις ερωτικές και εργασιακές περιπέτειες δύο άγαμων ανδρών. Ξεχώρισε τα επόμενα χρόνια σε κωμικούς ρόλους στις ταινίες «Η Γοργόνα» («Splash», 1984), «Πάρτι για εργένηδες» («Bachelor Party», 1984), «Εθελοντές» («Volunteers», 1985) και «Το Κελεπούρι» («The Money Pit», (1986).

Η σταδιακή του μετατόπιση προς πιο σύνθετους και δραστικούς ρόλους στις ταινίες «Έτσι είναι η ζωή» («Nothing in Common», 1986) και «Παρακαλώ γελάστε πρώτοι» («Punchline», 1988), τού έδωσαν την ευκαιρία να ερμηνεύσει τον απαιτητικό ρόλο ενός παιδιού στο σώμα ενός ενήλικα στην ταινία της Πένυ Μάρσαλ «Big» (1988). Η ερμηνεία του αυτή επιβραβεύτηκε με την πρώτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ και τού άνοιξε τον δρόμο για την καταξίωση.

Το 1988, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά με την ελληνικής καταγωγής συνομήλική του ηθοποιό Ρίτα Γουίλσον (από πατέρα Πομάκο γεννημένο στο Ωραίο Ξάνθης και μητέρα Βορειοηπειρώτισσα από τη Σωτήρα της Δρόπολης), με την οποία γνωρίστηκε στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Bossom Buddies». Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά.



Η εκτόξευσή του στο καλλιτεχνικό στερέωμα

Η δεκαετία του '90 ήταν γεμάτη επιτυχίες για τον Τομ Χανκς.Το 1993, έδωσε μια μοναδική ερμηνεία ως ομοφυλόφιλος δικηγόρος που πάσχει από AIDS στην ταινία του Τζόναθαν Ντέμι «Philadelphia» για την οποία τιμήθηκε με Όσκαρ. Με 'Οσκαρ τιμήθηκε και τον επόμενο χρόνο για ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο - δείγμα του τεράστιου ταλέντου του. Υποδύθηκε έναν διανοητικά καθυστερημένο αλλά καλοκάγαθο Aμερικανό στην ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις «Forest Gump» και έτσι έγινε ο πρώτος ηθοποιός που τιμήθηκε με δύο συνεχόμενα Όσκαρ από την εποχή του Σπένσερ Τρέισι (1938-1939).

Οι επιτυχίες του συνεχίστηκαν με το διαστημικό δράμα του Ρον Χάουαρντ «Απόλλων 13» («Apollo 13», 1995), το πολεμικό δράμα του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν» («Saving Private Ryan, 1998) για την οποία ήταν υποψήφιος για Όσκαρ, και το δικαστικό δράμα του Φραν Ντάραμποντ «Το Πράσινο Μίλι» («The Green Mile», 1999), βασισμένο σε μυθιστόρημα του Στέφεν Κινγκ.

Το ίδιο χρονικό διάστημα συμπρωταγωνίστησε σε τρεις ρομαντικές κωμωδίες με τη Μεγκ Ράιαν: «Ο Τζο ενάντια στο Ηφαίστειο» («Joe Versus the Volcano»,1990), «Άγρυπνος στο Σιάτλ» («Sleepless in Seattle»,1993) και «Ένα μήνυμα στον υπολογιστή σας» («You’ve Got Mail»,1998).

Από το 1995, άρχισε να δανείζει τη φωνή του στον ήρωα της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Η ιστορία των παιγνιδιών» («Toy Story»), τον σερίφη Γούντι, όπως και στις συνέχειές της ταινίας (1999, 2010, 2019).



Η καλλιτεχνική του διαδρομή τον 21ο αιώνα

Ο νέος αιώνας άνοιξε με μια ακόμη επιτυχία για τον Τομ Χάνκς με την περιπέτεια του Ρόμπερτ Ζεμέκις «Ναυαγός» («Cast Away») (2000), για την οποία ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και συνεχίστηκε με το αστυνομικό δράμα του Σαμ Μέντες «Ο δρόμος της απώλειας» («Road to Perdition», 2002),ενώ συμπρωταγωνίστησε δίπλα στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην περιπέτεια του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Πιάσε με αν μπορείς» («Catch Me If You Can», 2002).

Το 2006 ενσάρκωσε τον ντεντέκτιβ-καθηγητή Ρόμπερτ Λάνγκντον στην κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ-σέλερ του Νταν Μπράουν «Κώδικας Ντα Βίντσι» («The Da Vinci Code») και επανέλαβε τον ρόλο στις ταινίες «Illuminati: Οι Πεφωτισμένοι» («Angels & Demons») (2009) και «Inferno» (2016).

Στην πολιτική σάτιρα του Μάικ Νίκολς «Παιγνίδια Εξουσίας» («Charlie Wilson`s War», 2007), ο Τομ Χανκς υποδύθηκε ένα μέλος του Κογκρέσου, που βοηθά τους Αφγανούς αντάρτες κατά των Σοβιετικών εισβολέων την δεκαετία του '80 και αργότερα μάς παρουσίασε το πορτρέτο ενός πατέρα που σκοτώνεται στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στο δράμα «Εξαιρετικά Δυνατά και Απίστευτα Κοντά» («Extremely Loud & Incredibly Close», 2011). Τον επόμενο χρόνο ερμήνευσε έξι διαφορετικούς ρόλους στην ταινία επιστημονικής φαντασίας των αδελφών Βαχόφσκι «Cloud Atlas».

Το 2013 ο Τομ Χανκς έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεη με το θεατρικό της Νόρας Έφρον «Lucky Guy», που βασίζεται στην ζωή και τη δράση του δημοσιογράφου Μάικ ΜακΆλαρι, ενός θρύλου του αστυνομικού ρεπορτάζ. Για την ερμηνεία του προτάθηκε για το βραβείο Τόνι.

Την ίδια χρονιά επέστρεψε την μεγάλη οθόνη με το δραματικό θρίλερ του Πολ Γκρίνγκρας «Captain Phillips», που αφηγείται μια αληθινή ιστορία, την κατάληψη ενός εμπορικού πλοίου από Σομαλούς πειρατές και την κωμωδία «Η Μαγική Ομπρέλα» («Saving Mr. Banks»), μια ταινία για τις προσπάθειες του Γουόλτ Ντίσνεϊ να αποκτήσει, το 1934, τα δικαιώματα του μυθιστορήματος της Πάμελα Τράβερς «Μαίρη Πόπινς».

Το 2015, εμφανίστηκε και πάλι ως δικηγόρος στην ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Η Γέφυρα των Κατασκόπων» («Bridge of Spies») και το 2016 ως ένας απελπισμένος επιχειρηματίας που προσπαθεί να πιάσει την καλή στην κομεντί του Τομ Τίκβερ «Ένα Ολόγραμμα για τον Βασιλιά» («Hologram for the King»). Τον ίδιο χρόνο πρωταγωνίστησε σε μια ακόμη ταινία του Σπίλμπεργκ. Στο αεροπορικό θρίλερ «Sully», που βασίζεται σε αληθινή ιστορία, ερμήνευσε τον ρόλο ενός πιλότου, που έκανε αναγκαστική προσγείωση στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης και έσωσε τις ζωές των επιβατών του αεροπλάνου του.

Το 2017, ξανασυνάντησε τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στο δράμα «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά» («The Post»),μια ακόμη ταινία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά. Υποδύεται τον διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας «The Washington Post», Μπεν Μπράντλι, ο οποίος αποκαλύπτει απόρρητα έγγραφα για τον Πόλεμο του Βιετνάμ και προκαλεί πολιτικό σεισμό στην Γουάσινγκτον.



Η παράλληλη ενασχόλησή του ως σκηνοθέτης και παραγωγός

Ο Τομ Χανκς εκτός από ηθοποιός είναι σκηνοθέτης και παραγωγός. Το 1996 σκηνοθέτησε την κωμωδία «That Thing You Do!» (1996), ενώ το 2011 έγραψε και σκηνοθέτησε την κομεντί «Η περίπτωση του Λάρι Κράουν» («Larry Crowne», 2011), κρατώντας το βασικό ρόλο δίπλα στην Τζούλια Ρόμπερτς.

Ως παραγωγός χρηματοδότησε ταινίες, όπως τις κωμωδίες της Νία Βαρντάλος «Γάμος αλά ελληνικά 1 και 2», και ιστορικές τηλεοπτικές σειρές, όπως «Από την Γη στη Σελήνη» («From the Earth to the Moon», 1998), σχετικά με το διαστημικό πρόγραμμα Απόλλων, το πολεμικό δράμα «Στην Πρώτη Γραμμή» («Band of Brothers», 2001)) και το «The Pacific» (2010), με θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τομ Χανκς έχει τιμηθεί με πληθώρα βραβείων, κινηματογραφικών και μη, από τα οποία ξεχωρίζει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας που τού απένειμε ο Aμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα το 2016

