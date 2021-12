Zendaya: Ο Τομ Χόλαντ είναι ο αγαπημένος μου Spider-Man

H Zendaya αποκάλυψε ότι ο Τομ Χόλαντ είναι ο αγαπημένος της Spider-Man. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής της στο «Jimmy Kimmel Live», η 25χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια βρέθηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στο φιλμ «Spider-Man: No Way Home», Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Τζέικομπ Μπάταλον και Τομ Χόλαντ.

Σε όλους τους ηθοποιούς υποβλήθηκαν ερωτήσεις από παιδιά. Ο 11χρονος Μπρεντ ρώτησε τη Zendaya: «Ποιος είναι ο καλύτερος Spider-Man κατά τη γνώμη σας; Ο Τόμπι Μαγκουάιρ, ο Τομ Χόλαντ ή ο Άντριου Γκάρφιλντ, πείτε μου τη γνώμη σας».

Η Zendaya ξέσπασε σε γέλια προτού απαντήσει. «Λατρεύω την αυτοπεποίθηση» είπε για τον τρόπο με τον οποίο της έθεσε την ερώτηση ο 11χρονος.

«Άκου, δεν πρόκειται να μπω σε μπελάδες. Δεν πρόκειται να διαλέξω φαβορί, αλλά...» τόνισε αποκαλύπτοντας ότι ο Τομ Χόλαντ είναι ο αγαπημένος της Spider-Man.

Ο Τομ Χόλαντ και η Zendaya εμφανίστηκαν μαζί στις ταινίες «Spider-Man: Homecoming» του 2017 και «Spider-Man: Far From Home» του 2019 και πρόκειται να επιστρέψουν στο επερχόμενο «Spider-Man: No Way Home».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ