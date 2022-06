Ο Τζέι Έλις θα παρουσιάσει σειρά για αρχιτεκτονικά θαύματα

Ο Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνιστής της ταινίας «Top Gun: Maverick» Τζέι Έλις θα είναι παρουσιαστής του δεύτερου κύκλου της σειράς «How Did They Build That?» του Smithsonian Channel.

«Ο δεύτερος κύκλος θα συνεχίσει να καλύπτει αρχιτεκτονικά θαύματα απ’ όλο τον κόσμο, αλλά θα δίνει έμφαση στις αμερικανικές ιστορίες και θα αποδομεί μερικά από τα πιο εκπληκτικά οικοδομήματα στις ΗΠΑ όπως ο Πύργος Χιρστ, το Εθνικό Μουσείο Αφρο-Αμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού, το Μουσείο Τέχνης του Ντένβερ και την Πλωτή Γέφυρα Evergreen Point 520» αναφέρει το δίκτυο σε δελτίο Τύπου.

Τα νέα επεισόδια θα περιλαμβάνουν συνεντεύξεις με τους αρχιτέκτονες Νόρμαν Φόστερ, Ντέιβιντ Ατζέι, Ντάνιελ Λίμπεσκιντ, Πάτρικ Σουμάχερ και Σαντιάγο Καλατράβα.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα παρουσιάσω τη σειρά "How Did They Build That?" και θα φέρω το έργο μερικών από τους πιο καινοτόμους αρχιτέκτονες και μηχανικούς στον κόσμο στο προσκήνιο», δήλωσε ο Τζέι Έλις.