Ο Τζέιμς Γκαν κατηγορεί τον Μάρτιν Σκορσέζε

Ο Τζέιμς Γκαν ασκεί κριτική σε σχόλια που είχε κάνει στο παρελθόν ο συνάδελφος του σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, στα οποία ο τελευταίος είπε ότι οι ταινίες της Marvel «δεν είναι κινηματογράφος».



Ο Σκορσέζε δήλωσε σε μια συνέντευξη του τον Οκτώβριο του 2019 στο Empire ότι προσπάθησε να παρακολουθήσει μια ταινία υπερηρώων που κυκλοφόρησε από την Marvel, «αλλά αυτό δεν είναι σινεμά».



Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης σε άρθρο του στους «The New York Times» έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις για τη δήλωσή του αυτή έναν μήνα αργότερα, γράφοντας ότι μεγάλωσε σε μια διαφορετική εποχή όταν τα franchise δεν κυριαρχούσαν στις κινηματογραφικές αίθουσες και οι κινηματογραφιστές αναλάμβαναν περισσότερα ρίσκα αναφορικά με το τι έστελναν στις οθόνες.



Ο Γκαν, ο οποίος έγραψε και σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες «Guardians of the Galaxy» και επιστρέφει για την τρίτη, αφού αρχικά απολύθηκε όταν έγιναν γνωστά κάποια tweets, που αναφέρονταν σε αστεία για την παιδοφιλία και τον βιασμό.



Μιλώντας ο Γκαν στο Happy Sad Confused podcast είπε ότι «φαίνεται απίστευτα κυνικό το ότι ο [Σκορσέζε] θα συνεχίσει να βγαίνει και να μιλάει εναντίον της Marvel καθώς είναι το μόνο πράγμα με το οποίο μπορεί να προωθήσει την ταινία του».



«Δημιουργεί την ταινία του στη σκιά των ταινιών της Marvel και έτσι το χρησιμοποιεί για να τραβήξει την προσοχή σε κάτι που αλλιώς δεν θα είχε τόσο μεγάλη προσοχή όσο ήθελε» υποστήριξε.



Ο Γκαν είπε ακόμα ότι σέβεται τον Σκορσέζε ως έναν από τους μεγαλύτερους κινηματογραφιστές που υπήρξαν ποτέ.



«Λατρεύω τις ταινίες του. Μπορώ να δω τις ταινίες του χωρίς πρόβλημα... Και πολλά πράγματα από αυτά που λέει με βρίσκουν σύμφωνο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ισχύουν - υπάρχουν πολλές άνευρες, άψυχες, ταινίες που δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που πρέπει να συμβαίνει» είπε ο Γκαν κι αυτό το επανέλαβε και σε ανάρτησή του στο tweet συμπληρώνοντας: «Διαφωνώ μαζί του μόνο σε ένα σημείο: Ότι οι ταινίες που βασίζονται σε κόμικς δεν είναι κινηματογραφικές ταινίες, αυτό είναι όλο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ