Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ θα επέστρεφε σε ταινία με υπερήρωες

Μιλώντας σε ένα ενθουσιώδες πλήθος στο 28ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο μετά την προβολή της ταινίας «When You Finish Saving the World», με την οποία έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, ο Τζέσι Άιζενμπεργκ απάντησε για πολλά θέματα, από την είσοδό του στην υποκριτική μέχρι την αντιπάθειά του για την κωμική σειρά «Τα φιλαράκια». «Η αδερφή μου το λατρεύει και τσακωνόμαστε συνεχώς», είπε και δικαιολόγησε την αντιπάθειά του για τη σειρά λέγοντας: «Επειδή κανείς δεν μιλάει έτσι, και δεν υπάρχει μια παρέα έξι ατόμων που να είναι τόσο ωραία και τόσο αστεία».



Ο Άιζενμπεργκ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για την ανταπόκριση που είχε στο κοινό η ερμηνεία του ως Λεξ Λούθορ στην ταινία «Batman V Superman: Dawn of Justice» του 2016. «Το πήρα πολύ προσωπικά όλο αυτό» είπε. «Ο συγγραφέας, ο Κρις Τέριο, είναι ένας πολύ σοβαρός συγγραφέας και είναι ένα πολύ συναισθηματικό άτομο. Σκέφτηκε πολύ για τον χαρακτήρα μου, και σκέφτηκα πολύ τον χαρακτήρα μου επίσης. Μίλησα με τον δάσκαλο υποκριτικής μου για τον χαρακτήρα, για την ιστορία του με τον πατέρα του και τη συναισθηματική του ζωή - και μετά ο κόσμος με μίσησε».



Μιλώντας στο Deadline στη συνέχεια, ο Άιζενμπεργκ ξεκαθάρισε ότι δεν θα απέκλειε την επιστροφή του στον κόσμο της DC ή ακόμα και της Marvel, εάν του ζητηθεί. Όπως είπε για τον ίδιο δεν ήταν όνειρο ζωής να παίξει σε μία ταινία με υπερήρωες καθώς δεν του αρέσουν τα κόμικ, ωστόσο πρόσθεσε ότι ο ρόλος του Λεξ Λούθορ ήταν μία ευκαιρία για τον ίδιο να παίξει έναν σπουδαίο χαρακτήρα που έγραψε ένας μεγάλος συγγραφέας. Είπε ακόμα ότι ως ηθοποιός του δίνεται η δυνατότητα να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα, και μερικές φορές εμφανίζονται σπουδαίοι ρόλοι σε εμπορικές ταινίες.



Προς το παρόν ο Άιζενμπεργκ προετοιμάζεται για να γυρίσει την επόμενη ταινία του, με τίτλο «A Real Pain».



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ