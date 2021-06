O Wiz Khalifa θα υποδυθεί τον Τζορτζ Κλίντον σε νέα ταινία για την Casablanca Records

Ο Αμερικανός ράπερ και ηθοποιός, Wiz Khalifa επιλέχθηκε για πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα ταινία με θέμα τη δισκογραφική εταιρεία Casablanca Records.

Σύμφωνα με το Deadline, στην ταινία που περιστρέφεται γύρω από τη ζωή του ιδρυτή της Casablanca Records, Νιλ Μπόγκαρτ, o Wiz Khalifa θα υποδυθεί τον μουσικό, τραγουδιστή, τραγουδοποιό και δισκογραφικό παραγωγό, Τζορτζ Κλίντον ιδρυτή της φανκ κολλεκτίβας Parliament-Funkadelic.

Η ταινία με τίτλο «Spinning Gold» παρουσιάζει τις δισκογραφικές εταιρείες του Μπόγκαρτ, Buddah και Casablanca Records τις δεκαετίες του 1960 και 1970.

Από την Casablanca Records κυκλοφόρησαν οι περισσότεροι δίσκοι των Parliament τη δεκαετία του 1970.

To σάουντρακ της ταινίας θα περιλαμβάνει νέες διασκευές κλασικών τραγουδιών από καλλιτέχνες που απεικονίζονται στο φιλμ.



Στη λίστα των τραγουδιών υπάρχει και το «Give Up the Funk» των Parliament ερμηνευμένο από τον Khalifa.

Παράλληλα με τον Κλίντον και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες που κυκλοφόρησαν άλμπουμ με τις δύο δισκογραφικές εταιρείες εμφανίζονται επίσης στο φιλμ «Spinning Gold».

Η Τέιλα Παρξ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως Ντόνα Σάμερ και η Ledisi πρόκειται να υποδυθεί τη Γκλάντις Νάιτ. Ο Τζέισον Ντερούλο θα εμφανιστεί ως ο ιδρυτής του συγκροτήματος The Isley Brothers, Ρόναλντ Άισλι.

Η ταινία «Spinning Gold» είναι στα σκαριά εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ήταν σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Νιλ Μπογκάρτ ήδη από το 2011. Τώρα η παραγωγή μπαίνει ξανά σε τροχιά εκκίνησης εγκαίρως για να βρει πιθανούς υποστηρικτές στην εικονική αγορά των Καννών, τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ