O Χάρι Στάιλς στο remake της «Μικρής Γοργόνας»

Ο Χάρι Στάιλς φέρεται να είναι στις αρχικές διαπραγματεύσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο remake της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» (The Little Mermaid) της Disney.



Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοινώθηκε ότι η Χάιλι Μπέιλι (Halle Bailey), το ήμισυ του ντουέτου της R&B, Chloe x Halle θα είναι η Άριελ στη real life διασκευή της ταινίας.



Τώρα, σύμφωνα με το Variety, o Άγγλος τραγουδιστής, Χάρι Στάιλς βρίσκεται σε συνομιλίες για να αναλάβει τον ανδρικό πρωταγωνιστικό ρόλο και να ενσαρκώσει τον πρίγκιπα Έρικ.



Το πρώην μέλος των One Direction, που εμφανίστηκε στο πολεμικό δράμα του Κρίστοφερ Νόλαν “ Dunkirk” (Δουνκέρκη) το 2017, ήταν επίσης ένας από τους ηθοποιούς που είχαν επιλεγεί για τη βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ, αλλά τελικά δεν πήρε τον ρόλο.



Την ταινία «The Little Mermaid» θα σκηνοθετήσει ο Ρομπ Μάρσαλ σε σενάριο του Ντέιβιντ Μαγκί.

Στο φιλμ θα συμπεριληφθούν τα πρωτότυπα τραγούδια της κλασσικής ταινίας κινουμένων σχεδίων του 1989, καθώς επίσης και νέα του συνθέτη Άλαν Μένκεν με στίχους του δημιουργού του μιούζικαλ “Hamilton”, Λιν Μάνουελ Μιράντα.



Οι Jacob Tremblay και Awkwafina φέρονται επίσης να διεξάγουν διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή τους στην ταινία της Disney, όπως επίσης η Μελίσα ΜακΚάρθι.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ