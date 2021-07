«Old», ένα θρίλερ μυστηρίου του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

Ο οραματικός κινηματογραφιστής, Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, μας αποκαλύπτει ένα ανατριχιαστικό, μυστηριώδες νέο θρίλερ για μια οικογένεια που κάνει διακοπές σε ένα τροπικό μέρος και που θα ανακαλύψει ότι η απομονωμένη παραλία που επέλεξε να χαλαρώσει για λίγες ώρες με κάποιο τρόπο κάνει τους ανθρώπους να γερνούν γρήγορα συμπυκνώνοντας ολόκληρη τη ζωή τους στη διάρκεια μιας μέρας. Με τα λεπτά να μετράνε αντίστροφα, η οικογένεια πρέπει να βρει τρόπο να γλιτώσει σταματώντας το… αναπόφευκτο.

Η ταινία διαθέτει ένα εντυπωσιακό cast που περιλαμβάνει τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα, Γκάελ Γκαρσία Μπερνάλ, τη Βίκυ Κρίπς (Phantom Thread), τον Ρούφους Σιούελ (The Man in the High Castle), τον Κεν Λιούνγκ (Star Wars: Episode VII—The Force Awakens), την Νίκι Αμούκα-Μπερντ (Jupiter Ascending), την Άμπει Λι (Lovecraft Country), τον Άαρον Πιέρ (Syfy’s Krypton), τον Άλεξ Γουλφ (Hereditary), την Έμπεθ Ντέιβιτζ (The Girl with the Dragon Tattoo), τον Ελάιζα Σκάνλεν (Little Women), την Εμιούν Έλιοτ (Star Wars: Episode VII—The Force Awakens), την Κάθλιν Σαλφάν (The Affair) και τον Τόμασιν Μακένζι (Jojo Rabbit).

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.



Δείτε το τρέιλερ: