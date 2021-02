Online το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Tο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης επιστρέφει online και παρουσιάζει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ από ολόκληρο τον κόσμο, ένα συναρπαστικό αφιέρωμα και τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες τεκμηρίωσης για παιδιά και νέους. Συνολικά 50 ντοκιμαντέρ θα προβληθούν από την Πέμπτη 4 έως την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr. Επίσης εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα για podcast διοργανώνουμε workshops και μια ανοιχτή συζήτηση για το κοινό.

Υπενθυμίζεται ότι το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί εφέτος με υβριδικό τρόπο. Από τις 4 έως τις 14 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί online, ενώ από τις 24 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2021 το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε φυσικούς χώρους και online. Το καλοκαίρι θα προβληθούν τα τρία διαγωνιστικά τμήματα του 23ου ΦΝΘ, αλλά και τα ελληνικά ντοκιμαντέρ. Η Αγορά του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από 25 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2021 και προγραμματίζονται δράσεις της και σε εξωτερικούς χώρους.

Πώς βλέπω ταινίες;



*Μπείτε στο www.filmfestival.gr και ακολουθήστε τον σύνδεσμο TDF23 ONLINE.

*Δημιουργήστε έναν λογαριασμό, αν δεν έχετε ήδη, επιλέγοντας “Create account” στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Συμπληρώνετε το όνομα, το email και τον κωδικό που επιθυμείτε.

*Βρείτε την ταινία που σας ενδιαφέρει είτε μέσω αναζήτησης είτε από τις λίστες ανά τμήμα που θα βρείτε στο κεντρικό μενού. Κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη μόνο στην Ελλάδα για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

*Επιλέγοντας να δείτε μία ταινία, εμφανίζεται η τιμή του εισιτηρίου (3€) και μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Επιβεβαίωση της συναλλαγής λαμβάνετε και μέσω email. Μπορείτε τώρα να παρακολουθήσετε την ταινία που επιλέξατε!

*Οι προβολές του τμήματος NextGen είναι δωρεάν για το κοινό.

*Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες για όλο το διάστημα της online διοργάνωσης (4 έως 14 Μαρτίου) μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων.

*Πατήστε "Play Now" ώστε να ξεκινήσει η προβολή. Από τη στιγμή που θα πατήσετε “Play Now” έχετε 24 ώρες να δείτε την ταινία.

*Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσετε την προβολή στο διάστημα των 24 ωρών, το εισιτήριο λήγει.

*Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά για τη διαθεσιμότητα των ταινιών.

*Θα είμαστε στη διάθεσή σας κάθε μέρα 10.00 με 24.00 μέσω live chat για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και απορίες.

Nέο τμήμα Podcast



Μπαίνουμε στον συναρπαστικό κόσμο των podcast, των ψηφιακών αρχείων που έχουν κατακτήσει τον πλανήτη, μέσα από ένα νέο τμήμα.



Workshops: Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιήσει στη διάρκεια του online 23ου ΦΝΘ μια σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων, τα οποία θα απευθύνονται σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τα podcast και θα προσφέρουν εργαλεία και εξειδίκευση πάνω στις δομές και τα είδη τους. Η παραγωγός ντοκιμαντέρ και βραβευμένη podcaster Ντελφίν Σαλτέλ θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εργαστήριο για το περιεχόμενο και τις τεχνικές αφήγησης, ο sound designer και μουσικός Πίτερ Λέοναρντ θα μιλήσει για την ηχοληψία και την παραγωγή podcast, ενώ ο δικηγόρος, ειδικευμένος πάω στα θέματα των δικαιωμάτων Γκόρντον Φάιρμαρκ θα αναφερθεί σε θέματα copyright και προστασίας περιεχομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι οι συμμετέχοντες έχουν ήδη επιλεγεί σε κλήρωση που ακολούθησε ύστερα από ανοιχτή πρόκληση του Φεστιβάλ.



Podclass: Παράλληλα, την Πέμπτη 11 Μαρτίου, στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση για το κοινό, live στο κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube, στην οποία θα συμμετέχουν ο Φώτης Σεργουλόπουλος, παρουσιαστής, ηθοποιός, επιχειρηματίας (podcasts LIFO), ο Λευτέρης Χαρίτος, σκηνοθέτης (pod.gr) και η Δάφνη Καρνέζη, δημοσιογράφος (ιδρύτρια του The Greek Podcast Project). Θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο youtube.com/filmfestivalgr

Προορισμός: Ταξίδι



Εξερευνούμε τη σύγχρονη εμπειρία του ταξιδιού και τη σχέση μας μαζί του μέσα από ένα συναρπαστικό αφιέρωμα με τίτλο Προορισμός: Ταξίδι που περιλαμβάνει συνολικά 22 ταινίες: 20 ντοκιμαντέρ και δύο ταινίες μυθοπλασίας. Το αφιέρωμα θα συνοδεύεται από μία δίγλωσση ειδική έκδοση, στην οποία άνθρωποι του σινεμά, καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί προσεγγίζουν τις διαφορετικές πτυχές του ταξιδιού.

Top Docs



Βλέπουμε τα καλύτερα ντοκιμαντέρ πρόσφατης παραγωγής από ολόκληρο τον κόσμο. Στο τμήμα Top Docs συμμετέχουν ταινίες που ταξίδεψαν και συνεχίζουν να ταξιδεύουν σε διεθνή Φεστιβάλ, αποσπώντας βραβεία και διακρίσεις.

Nextgen



Ακούμε τις φωνές των νέων μέσα από το τμήμα NextGen. Οι ταινίες θα είναι δωρεάν διαθέσιμες σε χρήστες από όλη την Ελλάδα.

Οι Αφίσες του 23ου ΦΝΘ



Τα πόστερ του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι έργα της φωτογράφου Όλγας Δέικου.

Δείτε το βίντεο:

Σποτ 23ου ΦΝΘ



Το video editing του σποτ του online 23ου ΦΝΘ είναι του Salvador Muñoz. Ευχαριστούμε τις Κατερίνα και Ελένη Ηλιοπούλου για την ευγενική παραxώρηση μετάφρασης του ποιήματος του Walt Whitman, Φύλλα χλόης, Κέδρος 2019.

Λίστα ταινιών

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ

• ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΚΟΝΓΚΟ / TRAVELS IN THE CONGO, Marc ALLÉGRET, France, 1927, 117’

• ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ / NIGHT MAIL, Harry WATT & Basil Charles WRIGHT, United Kingdom, 1936, 24’

• ΑΝ ΕΙΧΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΜΗΛΕΣ / IF I HAD FOUR CAMELS, Chris MARKER, France-West Germany, 1966, 49’

• ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ / REMINISCENCES OF A JOURNEY IN LITHUANIA, Jonas MEKAS, USA, 1972, 82’

• ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ / FIRST CONTACT, Bob CONNOLLY & Robin ANDERSON, Australia, 1983, 52’

• ΟΙ ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ ΚΑΟΥΜΠΟΪΣ ΠΑΝΕ ΑΜΕΡΙΚΑ / LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA, Aki KAURISMÄKI, Finland-Sweden, 1989, 78’

• ROUTE ONE/ΗΠΑ / ROUTE ONE/USA, Robert KRAMER, United Kingdom-France-Italy, 1989, 255’

• ATMAN, Pirjo HOKANSALO, Finland, 1996, 73’

• ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ / THE LONG HOLIDAY, Johan VAN DER KEUKEN, The Netherlands, 2000, 145’

• Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ / THE TRAIN STOP, Sergei LOZNITSA, Russia, 2000, 24’

• ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ / BUS STOP, Aktan Arym KUBAT (ABDYKALYKOV) & Ernest ABDYJAPAROV, Kyrgyzstan, 2000, 27’

• ΤΖΟΓΟΣ, ΘΕΟΙ ΚΑΙ LSD / GAMBLING, GODS AND LSD, Peter METTLER, Canada-Switzerland, 2002, 180’

• ΕΚΕΙ ΚΑΤΩ / DOWN THERE, Chantal AKERMAN, Belgium-France, 2006, 78’

• ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ / OF TIME AND THE CITY, Terence DAVIES, United Kingdom, 2008, 77’

• ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ; / WHICH WAY HOME, Rebecca CAMMISA, USA, 2009, 82’

• ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / THE EXPEDITION TO THE END OF THE WORLD, Daniel DENCIK, Denmark-Sweden, 2013, 90’

• Η ΓΗ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ / GHOSTLAND, Simon STADLER, Germany, 2016, 85’

• ΤΟ ΑΠΩΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ / THE FARTHEST, Emer REYNOLDS, Ireland, 2017, 116’

• ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ THF / CENTRAL AIROPORT THF, Karim AÏNOUZ, Germany-France-Brazil, 2018, 97’

• ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΣ ΤΣΑΤΓΟΥΙΝ / NOMAD: IN THE FOOTSTEPS OF BRUCE CHATWIN, Werner HERZOG, United Kingdom, 2019, 86’

• ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΥ / MIDNIGHT TRAVELER, Hassan FAZILI, USA-Qatar-Canada-United Kingdom, 2019, 87’

• ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΒΟΡΡΑΣ / BIG NORTH, Dario ACOCELLA, Italy, 2020, 80’

NEXTGEN

• ΖΗΤΩ Η ΑΓΑΠΗ! / LONG, LIVE, LOVE, Sine SKIBSHOLT, Denmark, 2020, 78’

• ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ / SEAHORSE, Nele DEHNENKAMP, Germany, 2020, 16’

• ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ / FOREST HYMN FOR LITTLE GIRLS, Sara BONAVENTURA, USA, 2019, 73’

• ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ / OUR VOICES, Sonia MADRID, Spain-Italy, 2020, 60’

• AWLAD, Ane IRAZABAL & Cosimo CARIDI, Spain-Italy, 2020, 65’

• Η ΜΠΕΡΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΦΡΑΜ / BERTHA AND THE WOLFRAM, Tijs TORFS, Belgium, 2020, 15’

• ΤΡΙΜΑΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ / CUT THE CHIT CHAT, Lea FOREST, France, 2019, 27’

• ΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / AN INTERMISSION, Edwin MINGARD, United Kingdom, 2020, 22’

• ΜΙΚΡΕΣ ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ / LITTLE BALLERINAS, Anne-Claire DOLIVET, France, 2020, 90’

• ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ / DANCE LESSONS, Camilla MAGID, Denmark, 2019, 22’

TOP DOCS

• Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΚΑΛΗ, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ / THE GROCER’S SON, THE MAYOR, THE VILLAGE AND THE WORLD, Claire SIMON, France-Belgium, 2020, 111’

• ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ / THE FILMMAKER’S HOUSE, Marc ISAACS, United Kingdom, 2020, 75’

• ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΣΑΝ ΚΟΡΙΤΣΙ / LIFT LIKE A GIRL, Mayye ZAYED, Denmark-Egypt-Germany, 2020, 93’

• ΜΠΕΛΟΥΣΙ / BELUSHI, R.J. CUTLER, USA, 2020, 104’

• ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΙ ΕΙΡΗΝΗ / WAR AND PEACE, Massimo D’ANOLFI & Martina PARENTI, Italy-Switzerland, 2020, 128’

• ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΗΣ / HER MOTHERS, Asia DÉR & Sari HARAGONICS, Hungary, 2020, 75’

• ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ / CITY HALL, Frederick WISEMAN, USA, 2020, 275’

• ΚΑΕΤΑΝΟ ΒΕΛΟΖΟ: ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗ / NARCISSUS OFF DUTY, Renato TERRA & Ricardo CALIL, Brazil, 2020, 83’

• ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ / NOTTURNO, Gianfranco ROSI, Italy-France-Germany, 2020, 100’

• TΟ ΣΑΛΤΟ / THE JUMP, Giedre ZICKYTE, Lithuania-Latvia-France, 2020, 85’

• ΛΕΥΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ / WHITE NOISE, Daniel LOMBROSO, USA, 2020, 95’

• ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ / THE MOLE AGENT, Maite ALBERDI, Chile-USA-Germany-The Netherlands-Spain, 2020, 90’

• ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ / RADIOGRAPH OF A FAMILY, Firouzeh KHOSROVANI, Iran-Norway-Switzerland, 2020, 80’

• Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΙΛΜΠΙΛΗΣ / THE LAST HILLBILLY, Thomas JENKOE & Diane Sara BOUZGARROU, France-Qatar, 2020, 80’

• ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ / DOUBLE INCOME, KIDS, Hendrik SCHÄFER, Germany, 2019, 94’

• ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΟ MATRIX / A GLITCH IN THE MATRIX, Rodney ASCHER, USA, 2021, 108’

• ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ / A SONG CALLED HATE, Anna HILDUR, Iceland, 2020, 90’

• ΜΥΤΗ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ, ΑΔΕΙΕΣ ΤΣΕΠΕΣ / BLOODY NOSE, EMPTY POCKETS, Bill ROSS & Turner ROSS, USA, 2020, 98’

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ και τις ταινίες μπορείτε να βρείτε στο filmfestival.gr.