«Οπενχάιμερ»: Το επικό θρίλερ του Κρίστοφερ Νόλαν για την ατομική βόμβα

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, το Οπενχάιμερ είναι ένα επικό θρίλερ γυρισμένο σε IMAX που σπρώχνει το κοινό στο παράδοξο του αινιγματικού ανθρώπου που πρέπει να ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο για να τον σώσει. Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer του Κάι Μπερντ και του αείμνηστου Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

Oppenheimer



Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν



Ηθοποιοί: Κίλιαν Μέρφι, Έμιλι Μπλαντ, Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Φλόρενς Πιου, Τζος Χάρτνετ, Κέισι Άφλεκ, ΡάμιΜάλεκ, Μπένι Σαφντί, Μάικλ Αγκαράνο, Κένεθ Μπράνα.



Διάρκεια: 3.00’



Είδος ταινίας: Θρίλερ



Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24/08/2023

Δείτε το τρέιλερ: