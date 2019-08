Οργισμένη η κόρη του Μπρους Λι με τον Ταραντίνο για το «Once Upon A Time In Hollywood»

Την έντονη αντίδραση της κόρης του θρύλου των πολεμικών τεχνών και ηθοποιού, Μπρους Λι προκάλεσε η τελευταία ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon a Time in Hollywood» (Κάποτε στο Χόλιγουντ).



Η Σάνον Λι σε συνέντευξη στο The Wrap που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, δήλωσε ότι είναι απογοητευμένη με τον τρόπο που ο Κουέντιν Ταραντίνο απεικόνισε τον πατέρα της στην ταινία.



«Παρουσιάζεται ως αλαζόνας ... που καυχιέται» δήλωσε η Σάνον Λι για την απεικόνιση του πατέρα της στην ταινία.



Στο «Κάποτε στο Χόλιγουντ» ο Μπρους Λι (τον οποίο υποδύεται ο Μάικ Μο) προκαλεί τον στάντμαν Κλιφ Μπουθ, ρόλο που ερμηνεύει ο Μπραντ Πιτ σε αναμέτρηση, η οποία λήγει με ισοπαλία προτού διακοπεί.



«Μπορώ να καταλάβω τον συλλογισμό της ταινίας και το γεγονός ότι οι δύο χαρακτήρες είναι αντιήρωες και ότι η σκηνή θέλει να δείξει τι θα μπορούσε να συμβεί, όπως καταλαβαίνω και το γεγονός ότι η ταινία καταγράφει μία εποχή με πολύ περισσότερο ρατσισμό και αποκλεισμό. Επίσης αντιλαμβάνομαι ότι στόχος ήταν να δείξουν πώς ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Μπραντ Πιτ μπορούσε να νικήσει τον Μπρους Λι. Όμως δεν θα έπρεπε να τον μεταχειριστούν όπως έκανε το 'λευκό' Χόλιγουντ όσο ο πατέρας μου ήταν στη ζωή» είπε η Σάνον.



Εκπρόσωπος του Κουέντιν Ταραντίνο κλήθηκε από το Page Six να σχολιάσει τις δηλώσεις της Σάνον Λι, αλλά δεν απάντησε στο αίτημα.

Παρά το γεγονός ότι κόρη του Μπρους Λι επαίνεσε το ταλέντο του Μάικ Μο, ο οποίος υποδύεται στην ταινία τον πατέρα της, επικρίνει τον Ταραντίνο για την επιλογή να παρουσιάσει τον Λι ως «καρικατούρα» και αναρωτιέται για ποιόν λόγο ο σκηνοθέτης δεν αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο άλλους σταρ του Χόλιγουντ, όπως ο Στιβ ΜακΚουίν τον οποίον στην ταινία υποδύεται ο Ντάμιεν Λούις.



Ο Μπρους Λι πέθανε ξαφνικά στις 20 Ιουλίου 1973 αφήνοντας ημιτελή την τελευταία του ταινία, η οποία έφερε τον ειρωνικό τίτλο «Θανάσιμο παιχνίδι» (The Game of Death).



Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών και άφησε μια τεράστια κληρονομιά στους απανταχού μύστες των πολεμικών τεχνών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ