Oscar 2022: Η αντίδραση της Νικόλ Κίντμαν για το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ

Τα Oscar του 2022 θα μείνουν στην ιστορία για τη λάμψη τους, τις βραβεύσεις και... το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ.

Ο γνωστός κωμικός έκανε ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του Σμιθ, ο οποίος στη συνέχεια σηκώθηκε, ανέβηκε στη σκηνή και τον χαστούκισε.

Πέρα από το εν λόγω περιστατικό όμως, την προσοχή του κοινού τράβηξε και η αντίδραση της Νικόλ Κίντμαν στο συμβάν, καθώς η ηθοποιός έμεινε άφωνη.

So Nicole Kidman didn’t win, yet somehow did. #oscars pic.twitter.com/pRTvD99s1T

Οι χρήστες των social media δεν έχασαν λεπτό και η φωτογραφία της Κίντμαν έγινε viral σε χρόνο ρεκόρ.

Πάντως, η πασίγνωστη ηθοποιός στη συνέχεια πλησίασε τον Γουίλ Σμιθ, τον οποίο αγκάλιασε, ενώ συνομίλησε και με τη σύζυγό του.

Now Nicole Kidman is giving Will Smith a hug and she reaches over and says something to Jada. #Oscars pic.twitter.com/v5R335SwzR