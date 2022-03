Oscar 2022: O Γουίλ Σμιθ χαστούκισε τον Κρις Ροκ επί σκηνής

Άφωνο άφησε όλο τον πλανήτη ο Γουίλ Σμιθ όταν κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων Όσκαρ χαστούκισε τον κωνικό Κρις Ροκ, ο οποίος έκανε ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του.

Ο Ροκ είπε ότι ανυπομονεί να δει την Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ στο GI Jane 2. Η Pinkett, η οποία αποκάλυψε πέρυσι ότι έχει αλωπεκία, δεν τον βρήκε αστείο και ο Σμιθ εξοργισμένος ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον Ροκ. Στις ΗΠΑ η τηλεοπτική μετάδοση διακόπηκε, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος άκουσε τον Σμιθ να φωνάζει δύο φορές «μην πιάνεις το όνομα της γυναίκας μου στο γ@@@@ στόμα σου».

Πυροσβεστικό ρόλο έπαιξε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, ο οποίος προσπάθησε να ηρεμήσει τον Σμιθ. Κατά τη διάρκεια της σύντομης ομιλίας του, μετά το Όσκαρ που κέρδισε για το King Richard, ο Σμιθ είπε ότι «ο Ρίτσαρντ Ουίλιαμς ήταν ένας σκληρός υπερασπιστής της οικογένειάς του. Πρέπει να μπορείς να αντέχεις τις προσβολές». Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι ελπίζει ότι θα είναι προσκεκλημένος και στην επόμενη τελετή των Όσκαρ.

