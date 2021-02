Όσκαρ 2021: Ανακοινώθηκαν οι βραχείες λίστες σε εννέα κατηγορίες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις βραχείες λίστες (shortlists) με τις ταινίες από τις οποίες θα προκύψουν οι τελικές υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ σε εννέα κατηγορίες, ανάμεσά τους κι αυτές για Καλύτερη Διεθνή Ταινία, Ντοκιμαντέρ και Μουσική.

Μετά από έναν δεύτερο γύρο ψηφοφορίας των μελών της Ακαδημίας θα βγει η τελική πεντάδα εκείνων που θα διεκδικήσουν τα βραβεία.

Στην κατηγορία της Διεθνούς Ταινίας ξεχωρίζει το «Another Round» από τη Δανία του Τόμας Βίντερμπεργκ, με πρωταγωνιστή τον Μαντς Μίκελσεν, που θριάμβευσε τον Δεκέμβριο στα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στην ίδια λίστα βρίσκονται η Ανιέσκα Χόλαντ με το «Charlatan» (Τσεχία) το οποίο είναι βασισμένο στη ζωή του Τσέχου θεραπευτή Γιαν Μικόλασεκ, που σε όλη την ζωή του προσπαθούσε να θεραπεύσει ασθένειες με διάφορες ανορθόδοξες μεθόδους, ο Αντρέι Κοντσαλόφσκι με τη μαυρόασπρη δραματική ταινία «Dear Comrades!» (Ρωσία), η οποία πήρε το ειδικό βραβείο των κριτών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το καθηλωτικό «Hope» της Μαρία Σοντάλ, στο οποίο η σκηνοθέτης αφηγείται τη δική της προσωπική ιστορία, παρουσιάζοντας το πορτρέτο μιας σχέσης που κλυδωνίζεται σημαντικά απέναντι σε μια πολύ οδυνηρή πραγματικότητα, ο Φίλιπο Μενεγκέτι με το «Two of Us» (Γαλλία), ένα κοινωνικό μελόδραμα για την αγάπη που επιμένει παρά τα όσα εμπόδια και ο Χάιρο Μπουσταμάντε με το μεταφυσικό θρίλερ «La Llorona» (Γουατεμάλα).

Αξίζει να σημειωθεί πως η εφετινή shortlist της Ακαδημίας συμπεριέλαβε κατ' εξαίρεση δεκαπέντε (από δέκα όπως ίσχυε στο παρελθόν) τίτλους ταινιών.

Η κατηγορία των ντοκιμαντέρ συγκεντρώνει φιλμ τεκμηρίωσης που ξεχώρισαν σε φεστιβαλικές προβολές ή streaming πλατφόρμες, όπως τα «Time», «Collective» «The Mole Agent», «The Painter and the Thief», «Notturno» και «Dick Johnson Is Dead».

Στην κατηγορία των ταινιών μικρού μήκους ξεχωρίζει η «Ανθρώπινη Φωνή» του Πέδρο Αλμοδόβαρ με την Τίλντα Σουίντον, ενώ στην κατηγορία των τραγουδιών φαβορί θεωρείται το «Speak Now» από το «One Night in Miami...».

Οι υποψηφιότητες για την 93η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα ανακοινωθούν στις 15 Μαρτίου, ενώ η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου.

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα και για τις 9 κατηγορίες που ανακοίνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

Quo Vadis, Aida? (Βοσνία Ερζεγοβίνη)

The Mole Agent (Χιλή)

Charlatan (Τσεχία)

Another Round (Δανία)

Two of Us (Γαλλία)

La Llorona (Γουατεμάλα)

Better Days (Χονγκ Κονγκ)

Sun Children (Ιράν)

Night of the Kings (Ακτή Ελεφαντοστού)

I'm No Longer Here (Μεξικό)

Hope (Νορβηγία)

Collective (Ρουμανία)

Dear Comrades! (Ρωσία)

A Sun (Ταϊβάν)

The Man Who Sold His Skin (Τυνησία)

Ντοκιμαντέρ

All In: The Fight for Democracy

Boys State

Collective

Crip Camp

Dick Johnson Is Dead

Gunda

MLK/FBI

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Notturno

The Painter and the Thief

76 Days

Time

The Truffle Hunters

Welcome to Chechnya

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Abortion Helpline, This Is Lisa

Call Center Blues

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

Hysterical Girl

A Love Song for Latasha

The Speed Cubers

What Would Sophia Loren Do?

Μακιγιάζ

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Emma

The Glorias

Hillbilly Elegy

Jingle Jangle: A Christmas Journey

The Little Things

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

One Night in Miami

Pinocchio

Μουσική

Ammonite

Blizzard of Souls

Da 5 Bloods

The Invisible Man

Jingle Jangle: A Christmas Journey

The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)

The Little Things

Mank

The Midnight Sky

Minari

Mulan

News of the World

Soul

Tenet

The Trial of the Chicago 7

Τραγούδι

«Turntables» από το «All In: The Fight for Democracy»

«See What You've Done» από το «Belly of the Beast»

«Wuhan Flu» από το « Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan»

«Husavik» από το «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga»

«Never Break» από το «Giving Voice»

«Make It Work» από το «Jingle Jangle: A Christmas Journey»

«Fight For You» από το «Judas and the Black Messiah»

«Io Sì (Seen)» από το «The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)»

«Show Me Your Soul» από το «Mr. Soul! »

«Loyal Brave True» από το «Mulan»

«Free» από το «The One and Only Ivan»

«Speak Now» από το «One Night in Miami...»

«Green» από το «Sound of Metal»

«Hear My Voice» από το «The Trial of the Chicago 7»

Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Kapaemahu

Opera

Out

The Snail and the Whale

To Gerard

Traces

Yes-People

Μικρού Μήκους Ταινία

Bittu

Da Yie

Feeling Through

The Human Voice

The Kicksled Choir

The Letter RoomThe Presen

Two Distant Strangers

The Van

White Eye

Οπτικά Εφέ

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Bloodshot

Love and Monsters

Mank

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Soul

Tenet

Welcome to Chechnya