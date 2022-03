Όσκαρ 2022: Στο Coda το βραβείο καλύτερης ταινίας

Ολοκληρώθηκε η 94η Τελετή Απονομής των βραβείων Όσκαρ με την ταινία «CODA» να κερδίζει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Το φιλμ χαμηλού προϋπολογισμού της Σιάν Χέντερ, για την περίπλοκη ζωή μιας οικογένειας κωφών και της κόρης της, που έχει την ακοή της, έλαβε το πολυπόθητο βραβείο, διαψεύδοντας τα προγνωστικά ειδικών και συντρίβοντας αρκετά βαριά ονόματα που ανταγωνιζόταν. Η σκηνοθέτρια Σιάν Χέντερ εξασφάλισε εξάλλου βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, ενώ ο Τρόι Κότσουρ, κωφός εκ γενετής, έλαβε βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου.

Η Νεοζηλανδή Τζέιν Κάμπιον έλαβε βραβείο σκηνοθεσίας για την ταινία της «Η εξουσία του σκύλου» κι έγινε έτσι μόλις η τρίτη γυναίκα που έλαβε το χρυσό αγαλματίδιο, μόλις ένα χρόνο μετά την Κλόι Τζάο.

Ο Γουίλ Σμιθ έλαβε Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», όπου ενσαρκώνει τον πατέρα-προπονητή των δύο πρωταθλητριών του τένις Σερίνα και Βίνους Γουίλιαμς.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία» του αμερικανικού κινηματογράφου, είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός, ο οποίος λίγο νωρίτερα άφησε αποσβολωμένη όλη την αίθουσα ανεβαίνοντας στη σκηνή για να χαστουκίσει τον χιουμορίστα Κρις Ροκ, ο οποίος μόλις είχε πετάξει ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του – η Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ έχει αλωπεκίαση –, προκαλώντας του το ξέσπασμα οργής. «Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα», προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο κ. Σμιθ παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Tο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου δόθηκε στην Τζέσικα Τζαστέιν για την ερμηνεία της στο φιλμ «The eyes of Tammy Faye», όπου ενσαρκώνει τον ρόλο της τηλεευαγγελίστριας Τάμι Φέι Μπέικερ.

Η 45χρονη ηθοποιός ήταν ήδη δύο φορές ατυχήσασα υποψήφια για το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, αρχικά με το «Υπηρέτριες», κατόπιν για την ερμηνεία της στο «Zero Dark Thirty». Εντέλει κέρδισε την αναμέτρηση με άλλες τέσσερις πολύ δημοφιλείς σταρ: την Πενέλοπε Κρουθ («Madres Paralelas»), την Κρίστεν Στούαρτ («Spencer»), τη Νικόλ Κίντμαν («Being the Ricardos») και την Ολίβια Κόλμαν («The Lost Daughter»).

Το τρίωρο φιλμ «Drive my car» του Ιάπωνα σκηνοθέτη Ριουσούκε Χαμαγκούτσι κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας. Εμπνευσμένο από τρεις νουβέλες του συγγραφέα Χαρούκι Μουρακάμι για τους «άνδρες χωρίς γυναίκες», το φιλμ αφηγείται την ιστορία ενός ηθοποιού και θεατρικού σκηνοθέτη τον οποίο στοιχειώνει η απώλεια της γυναίκας του.

Οι νικητές των Όσκαρ 2022

Καλύτερη Ταινία

CODA



Α' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσικα Τσαστέιν - "The Eyes of Tammy Faye"

Α’ Ανδρικός ρόλος

Γουιλ Σμιθ - "King Richard"

Σκηνοθεσία

Τζέιν Κάμπιον - Εξουσία του Σκύλου"

Πρωτότυπο Σενάριο

Belfast

B' Γυναικείος Ρόλος

Αριάνα Ντε Μπόζι για το "West Side Story"

Β' Ανδρικός Ρόλος

Τρόι Κάτσερ για το "Coda"

Διεθνής Ταινία

Drive My Car (Ιαπωνία)

Ηχος

Dune



Φωτογραφία

Γκρεγκ Φρέιζερ για το "Dune"

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

The Queen of Basketball



Οπτικά Εφέ

Dune



Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Ενκάντο / Ενας Κόσμος Μαγικός

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

The Windshield Wiper



Κοστούμια

Cruella



Διασκευασμένο Σενάριο

CODA

Μοντάζ

Dune

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Summer of Soul

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Κρουέλα

Σκηνικά

Dune

Καλύτερο Τραγούδι

"No Time to Die” ("No Time to Die”), Billie Eilish, Finneas O’Connell

Μουσική

Dune



Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

The Long Goodbye