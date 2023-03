Όσκαρ 2023: Τέλος το κόκκινο χαλί- Αλλάζει χρώμα έπειτα από 62 χρόνια

Για πρώτη φορά έπειτα από 62 χρόνια, τα Όσκαρ δεν θα έχουν το γνωστό «κόκκινο χαλί».

Το επιβλητικό κόκκινο χαλί των Όσκαρ αλλάζει χρώμα και πλέον τοποθετείται ένα σε χρώμα «σαμπανιζέ».

Οι παραγωγοί δεν έχουν ακόμη δώσει εξηγήσεις για τον λόγο που αποφασίστηκε αυτή η αλλαγή αλλά ο παρουσιαστής της βραδιάς Τζίμι Κίμελ ήταν παρών στα αποκαλυπτήρια του νέου χαλιού και όπως ήταν αναμενόμενο καλωσόρισε την αλλαγή με ένα αστείο.

«Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ένα χαλί σε χρώμα σαμπάνιας αντί για ένα κόκκινο χαλί, επειδή είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χυθεί αίμα».

Πολλοί αντέδρασαν ωστόσο στην αλλαγή. «Είναι κρίμα γιατί το κόκκινο χαλί είναι τόσο διάσημο, έτσι δεν είναι;» είπε ο Ίαν Λόγκαν, Βρετανός τουρίστας. «Απλώς δεν είναι σωστό να αλλάξει» είπε.

Η τελετή των φετινών Όσκαρ θα πραγματοποιηθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Μαρτίου, ώρα Ελλάδας.

#Oscars host Jimmy Kimmel joked that "no blood will be shed" at the ceremony as he joined workers in Hollywood for the ceremonial rolling out of this year's Champagne-colored carpet. pic.twitter.com/bVk968qvlQ