Πάνω από 50 εκατομμύρια συνδρομητές απέκτησε η Disney Plus μέσα σε 5 μήνες

Μέσα σε πέντε μήνες λειτουργίας της η αμερικανική streaming υπηρεσία για συνδρομητικά βίντεο Disney Plus απέκτησε 50 εκατομμύρια συνδρομητές απ’ όλο τον κόσμο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.



Η Disney είχε ανακοινώσει στις 3 Φεβρουαρίου ότι ο αριθμός των συνδρομητών της Disney Plus ήταν 28,6 εκατομμύρια, γεγονός που σημαίνει ότι εντός δύο μηνών προστέθηκαν περισσότερες από 21 εκατομμύρια εγγραφές με συνδρομή.



Ο αριθμός των 50 εκατομμυρίων συνδρομητών είναι αρκετά μπροστά από τις προβλέψεις της εταιρείας - και αυτές της Wall Street, αναφέρει το Variety. H Disney, αποκαλύπτοντας το σχέδιο δράσης της υπηρεσίας streaming πριν από ένα χρόνο για τους επενδυτές, είχε θέσει τον στόχο των 60 έως 90 εκατομμυρίων συνδρομητών μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους του 2024. Η Disney Plus μπορεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο τέσσερα χρόνια νωρίτερα.



Το προϊόν VOD συνδρομής έλαβε μεγάλη ώθηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όταν κυκλοφόρησε σε οκτώ χώρες της Δυτικής Ευρώπης - την Αγγλία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Αυστρία, τη Γαλλία (μετά από καθυστέρηση δύο εβδομάδων με εντολή της κυβέρνησης) και την Ελβετία. Επιπλέον, η Disney Plus ξεκίνησε επίσημα στις 3 Απριλίου στην Ινδία, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα υπηρεσία Hotstar. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, σύμφωνα με την εταιρεία, η Ινδία αντιστοιχούσε ήδη στα οκτώ εκατομμύρια των 50 εκατομμυρίων συνδρομητών της Disney Plus.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ