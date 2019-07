Park your Cinema Αυγούστου: Γυναίκες σε δράση

Συνεχίζεται τον Αύγουστο το Park your Cinema, η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), υπό την επιμέλεια του κριτικού κινηματογράφου Ηλία Φραγκούλη, στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Αυτόν τον μήνα, κοινό σημείο σε όλες τις ταινίες που προβάλλονται είναι οι γυναίκες: δυναμικές, μαχητικές και γοητευτικές, αυτές οι πρωταγωνίστριες θα συνεπάρουν μικρούς και μεγάλους σινεφίλ.

Park your Cinema: It’s a woman’s world



Τον Αύγουστο, το Park Your Cinema παρουσιάζει φιλμ με ηρωίδες σε πρωταγωνιστικούς ή συμπρωταγωνιστικούς ρόλους. Γυναίκες που έγιναν σύμβολα στην ιστορία του σινεμά, σε πέντε προβολές που θα θυμάστε ότι απολαύσατε στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ.

Gilda (1946)



Σάββατο 03/08, 21.00, Ξέφωτο

Ο ιδιοκτήτης ενός nightclub - βιτρίνα για ένα παράνομο casino στο Μπουένος Άιρες ανακαλύπτει πως ο άνθρωπος που εμπιστεύτηκε για δεξί του χέρι είναι παλιός και ιδιαίτερα στενός γνώριμος της γυναίκας του. Αρχετυπικό νουάρ με τη Rita Hayworth να λάμπει στη σκηνή που χορεύει και «τραγουδά» (στην πραγματικότητα ακούμε τη φωνή της Anita Ellis) το «Put the Blame on Mame». Άξιος παρτενέρ της ο Glenn Ford, ο οποίος δεν σταμάτησε το γύρισμα όταν η Rita του έσπασε δύο δόντια στην περίφημη σκηνή με τα χαστούκια!



Σκηνοθεσία: Charles Vidor

Η Μοίρα δεν Ξεχνά / The Postman Always Rings Twice (1946)



Σάββατο 10/08, 21.00, Ξέφωτο

Μία παντρεμένη γυναίκα και ο τυχοδιώκτης ερωμένος της σχεδιάζουν να βγάλουν από τη μέση το σύζυγο εκείνης. Το μοτίβο των αμαρτωλών εραστών που φτάνουν μέχρι το έγκλημα γεννήθηκε από το διάσημο βιβλίο του James M. Cain, που είχε αρκετές κινηματογραφικές μεταφορές (με πιο τολμηρή εκείνη του 1981, με τους Jack Nicholson και Jessica Lange και τον ελληνικό τίτλο Ο Ταχυδρόμος Χτυπά Πάντα Δυο Φορές). Στην εκδοχή του 1946 η Lana Turner είναι η ιδανική μοιραία γυναίκα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, δίπλα στον John Garfield.



Σκηνοθεσία: Tay Garnett

Τι Απέγινε η Μπέιμπι Τζέιν; / Whatever Happened to Baby Jane? (1962)

Σάββατο 17/08, 21.00, Ξέφωτο

Πρώην παιδί - star, ζει σήμερα στην απομόνωση με την παραπληγική αδελφή της. Αναπόφευκτα εξαρτημένες η μια από την άλλη, στοιχειωμένες από ενοχές, άσβεστες ζήλιες κι αρρωστημένο ανταγωνισμό, βιώνουν ίσως τις τελευταίες κόντρες της ζωής τους, σε αυτό το ψυχολογικό θρίλερ που χάρισε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ρόλου στην Bette Davis και αιώνιο θυμό στην συμπρωταγωνίστριά της, Joan Crawford.

Σκηνοθεσία: Robert Aldrich

Θέλμα & Λουίζ / Thelma & Louise (1991)



Σάββατο 24/08, 21.00, Ξέφωτο

Δύο καλές και πιστές φίλες επαναστατούν, αφήνοντας πίσω τις ζωές τους και πατώντας το γκάζι σε ένα Thunderbird του ’66. Μία ανθρωποκτονία τις μετατρέπει σε φυγάδες του νόμου. Ύμνος στη γυναικεία αξιοπρέπεια και τα ίσα δικαιώματα στη ζωή, το βραβευμένο με Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου φιλμ αποτελεί μία από τις πλέον αξιόλογες φεμινιστικές ιστορίες που μας έδωσε ο κινηματογράφος, με σπουδαίες ερμηνείες από τις Susan Sarandon και Geena Davis. Αξιομνημόνευτο και το πέρασμα του Brad Pitt από την οθόνη, πριν ακόμα γίνει διάσημος.



Σκηνοθεσία: Ridley Scott

Chinatown (1974)



Σάββατο 31/08, 21.00, Ξέφωτο

Ιδιωτικός ντετέκτιβ που ερευνά μια υπόθεση βρίσκεται αντιμέτωπος με αλυσίδα δολοπλοκιών και σκανδάλων, πάνω στα οποία αναπτύχθηκε η ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, στις αρχές του 20ου αιώνα. Ταινία σταθμός που ανανέωσε το είδος του φιλμ νουάρ, αναμειγνύοντας μέχρι και στοιχεία αρχαιοελληνικής τραγωδίας. Προτάθηκε για 11 Όσκαρ και κέρδισε (επάξια) το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. Οι πρωταγωνιστές Jack Nicholson και Faye Dunaway μοιάζουν βγαλμένοι από τις πιο θρυλικές εποχές του χολιγουντιανού glam, ενώ ο σκηνοθέτης John Huston δίνει μία αξέχαστη ερμηνεία.



Σκηνοθεσία: Roman Polanski

Park your Cinema Kids: Girl power… κινουμένων σχεδίων



Για τον Αύγουστο, οι παιδικές προβολές στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ επικεντρώνονται στο Girl Power της ντισνεϊκής φιλμογραφίας! Πολύ συχνά, το studio του Walt Disney έδωσε τον πρώτο ρόλο σε πριγκίπισσες που πολέμησαν από μάγια μέχρι και λαούς ολόκληρους, διδάσκοντας στο κοινό τους τη σημασία του girl power!

Βαϊάνα / Vaiana (2016)



Κυριακή 04/08, 21.00, Ξέφωτο

Στην Πολυνησία, η κόρη του αρχηγού μιας περήφανης φυλής ξεκινά μόνη της ένα παράτολμο ταξίδι στον ωκεανό για να βρει τον ημίθεο Μάουι και να τον πείσει να αναστρέψει την κατάρα που αποδεκατίζει τα νησιά τους. Η 56η παραγωγή κινουμένων σχεδίων του studio της Disney, προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας στην κατηγορία της και γνώρισε τεράστια εισπρακτική επιτυχία παγκοσμίως. Οι δημιουργοί της στάθηκαν με σεβασμό απέναντι στην πολυνησιακή κουλτούρα και μυθολογία, μελετώντας επί σειρά μηνών το αντικείμενό τους.



Σκηνοθεσία: Ron Clements, John Musker

Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση

Η Μικρή Γοργόνα / The Little Mermaid (1989)



Κυριακή 11/08, 21.00, Ξέφωτο

Η Άριελ είναι μία πριγκίπισσα που ονειρεύεται να ζήσει έξω από το βυθό της θάλασσας, στον κόσμο των θνητών. Για να ζήσει για τρεις ημέρες σαν κανονικό κορίτσι και όχι γοργόνα, ώστε να πλησιάσει το πριγκιπόπουλο που αγαπά, θα αναγκαστεί να κάνει μία σκληρή συμφωνία με τη μάγισσα Ούρσουλα. Ελεύθερη διασκευή στο κλασικό παραμύθι του Hans Christian Andersen, αυτή η «Γοργόνα» έφερε την ανάσταση στις παραγωγές μεγάλου μήκους ταινιών για το studio της Disney, γνωρίζοντας μεγάλη εισπρακτική επιτυχία και κερδίζοντας δύο Όσκαρ (μουσικής και τραγουδιού).

Σκηνοθεσία: Ron Clements, John Musker

Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση

Brave (2012)



Κυριακή 18/08, 21.00, Ξέφωτο

Η μικρή πριγκίπισσα Μέριντα αντιστέκεται στις παραδόσεις των σκωτσέζικων οικογενειών για γάμο και στρέφεται στα μάγια για να αλλάξει γνώμη η μητέρα της, η οποία, όμως, μεταμορφώνεται σε αρκούδα! Το Όσκαρ καλύτερης animated ταινίας του 2013, παραγωγή της Pixar σε συνεργασία με το studio της Disney, πρωτοτυπεί καθώς βασίζεται σε ιστορικές παραδόσεις από το παρελθόν της Σκωτίας, ενώ για πρώτη φορά βλέπουμε μία πριγκίπισσα δίχως ερωτικό ενδιαφέρον σε φιλμ του είδους!

Σκηνοθεσία: Mark Andrews, Brenda Chapman



Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση

Η Πεντάμορφη και το Τέρας / Beauty and the Beast (1991)



Κυριακή 25/08, 21.00, Ξέφωτο

Γαλλίδα με αγάπη για τα βιβλία, με αλαφροΐσκιωτο εφευρέτη πατέρα και επίδοξο μνηστήρα έναν άξεστο συγχωριανό της, αναπτύσσει μια απρόσμενη σχέση με καταραμένο τερατόμορφο πρίγκιπα που την κρατά αιχμάλωτη στο μαγεμένο κάστρο του. Το πανέμορφο παραμύθι της Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (μετέπειτα διάσημο από την ελαφρώς συντομευμένη εκδοχή της Jeanne-Marie Leprince de Beaumont) γίνεται ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, το οποίο έγραψε ιστορία ως το πρώτο του είδους του που προτάθηκε για το κανονικό Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Σκηνοθεσία: Gary Trousdale, Kirk Wise

Η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι ελεύθερη.