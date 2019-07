Park your Cinema Ιουλίου: Θερινό σινεμά για μεγάλους και μικρούς στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ

Το Park your Cinema, η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό την επιμέλεια του κριτικού κινηματογράφου Ηλία Φραγκούλη, συνεχίζεται τον Ιούλιο στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.



Αυτόν τον μήνα, κλασικές αμερικάνικες κωμωδίες εναλλάσσονται με αγαπημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων για τους μικρούς σινεφίλ.



Park your Cinema





ΠΕΜ 11/07 Αρσενικό και παλιά δαντέλα -



ΠΕΜ 18/07 Αυτοί οι τρελοί τρελοί παραγωγοί -



ΠΕΜ 25/07 Το Πάρτι

Park your Cinema Kids

ΚΥΡ 14/07 Το Βιβλίο της ζούγκλας

ΚΥΡ 21/07 Μπάμπι

ΚΥΡ 28/07 Η εποχή των παγετώνων

ParkyourCinema - Θρύλοι της Κωμωδίας



To Park your Cinema Ιουλίου παρουσιάζει θρυλικά ονόματα της αμερικανικής κωμωδίας και έργα που αποτελούν πηγή έμπνευσης για το είδος μέχρι σήμερα. Ο ανθρωπισμός του Frank Capra συναντά το κατάμαυρο χιούμορ ενός διάσημου θεατρικού έργου, ο Mel Brooks συστήνει στον κόσμο τη σατιρική του γραφή (και κερδίζει Όσκαρ) και ο Blake Edwards απογειώνει την ευθυμία με την πιο pop αποδόμηση του Hollywood. Τρεις αξέχαστες προβολές στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.



Αρσενικό και παλιά δαντέλα / Arsenic and old lace (1944)



Πέμπτη 11/07, 21.00, Ξέφωτο



Ο Μόρτιμερ παντρεύεται το αγαπημένο του κορίτσι της διπλανής πόρτας και μοιράζεται αμέσως τα ευχάριστα νέα με τις δύο εκκεντρικές θείες που τον μεγάλωσαν, για να ανακαλύψει… το πτώμα ενός ηλικιωμένου άνδρα στην οικία τους! Ώρα να μάθει τι εστί «αγαθοεργία» για εκείνες. Τεράστια εμπορική επιτυχία, το ομώνυμο θεατρικό έργο του Joseph Kesselring, είχε την τύχη να σκηνοθετηθεί από τον κορυφαίο Frank Capra, ο οποίος κράτησε τα δυνατά χαρτιά του original cast, τις Josephine Hull και Jean Adair, για να μας χαρίσει μια από τις απολαυστικότερες μαύρες κωμωδίες στην ιστορία του σινεμά. Ο Cary Grant παραδίδει μαθήματα κωμικού timing, έστω κι αν ο ίδιος… χαρακτήριζε την ερμηνεία του αυτή υπερβολική!



Σκηνοθεσία: Frank Capra



Αυτοί οι τρελοί τρελοί παραγωγοί / The Producers (1967)



Πέμπτη 18/07, 21.00, Ξέφωτο



Ένας ξεπεσμένος παραγωγός του Broadway κι ένας δειλός λογιστής σκαρφίζονται την θεατρική κομπίνα του αιώνα, ανεβάζοντας ένα έργο το οποίο ελπίζουν να αποτύχει τόσο θριαμβευτικά που θα «κατεβεί» αμέσως μετά την πρεμιέρα του! Έτσι, ανακαλύπτουν το μιούζικαλ… Springtime for Hitler! Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Mel Brooks που τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου είναι μία σατιρική κωμωδία που πήρε μυθικές διαστάσεις στο πέρασμα του χρόνου, με το American Film Institute να την συγκαταλέγει στα καλύτερα φιλμ του είδους.



Σκηνοθεσία: Mel Brooks



Το Πάρτι / TheParty (1968)



Πέμπτη 25/07, 21.00, Ξέφωτο



Ινδός κομπάρσος πηγαίνει ακάλεστος σε ένα μεγάλο party χολιγουντιανού παραγωγού, του οποίου την τελευταία ταινία μόλις έχει… καταστρέψει! Η εμφάνισή του στο υπερσύγχρονο σπίτι του επιχειρηματία θα είναι εξίσου ολέθρια. Λίγες κινηματογραφικές κωμωδίες αγαπήθηκαν τόσο από το ελληνικό κοινό. Η καταιγιστική παρουσία του Peter Sellers σε συνδυασμό με τη φινέτσα και το glam του Blake Edwards (στη μοναδική τους συνεργασία έξω από το πλαίσιο του franchise του Ροζ Πάνθηρα), έδωσαν το στίγμα μίας cult ταινίας που οφείλει πολλά στο σινεμά του Jacques Tati, ενώ οι αυτοσχεδιασμοί του πρωταγωνιστή πρόσθεσαν ένα ριζοσπαστικά πειραματικό ύφος στην παραγωγή.



Σκηνοθεσία: BlakeEdwards



ParkyourCinemaKids - Το Βασίλειο των Ζώων



Οι παιδικές προβολές στο Ξέφωτο τον Ιούλιο, με όχημα τη φαντασία, τη μουσική, το γέλιο και το συναίσθημα, μας φέρνουν κοντά στη φύση και τα πλάσματα που ανήκουν εκεί. Από την Εποχή των Παγετώνων, μέχρι τους κανόνες συμβίωσης μιας ζούγκλας και τα μαθήματα ζωής σε ένα δάσος που κρύβει κινδύνους, οι ταινίες αυτές έρχονται να ταξιδέψουν μικρούς και μεγάλους θεατές στο βασίλειο των ζώων.

Το βιβλίο της ζούγκλας / The Jungle Book (1967)



Κυριακή 14/07, 21.00, Ξέφωτο



Ο μικρός Μόγλης, μεγαλωμένος από λύκους στη ζούγκλα, πρέπει να ακολουθήσει τη συμβουλή ενός πάνθηρα και μίας αρκούδας και να επιστρέψει στον πολιτισμό προτού έρθει σε σύγκρουση με έναν επικίνδυνο τίγρη. Το 19ο animated φιλμ μεγάλου μήκους του studio της Disney ήταν η τελευταία παραγωγή που επιμελήθηκε (προσωπικά, όπως συνήθιζε) πριν τον θάνατό του ο Walt. Φυσικά, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Rudyard Kipling, μεταφερμένο εδώ σαν ένα σαφώς πιο πρόσχαρο παιδικό μιούζικαλ, με αξιομνημόνευτα τραγούδια, όπως το «The Bare Necessities» που προτάθηκε για Όσκαρ.



Σκηνοθεσία: Wolfgang Reitherman



Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση



Μπάμπι / Bambi (1942)



Κυριακή 21/07, 21.00, Ξέφωτο



Ο Μπάμπι, το μικρό ελαφάκι, μεγαλώνει μόνος του στο δάσος, με τη συντροφιά ενός φιλικού κουνελιού κι ενός κουναβιού που… δεν μυρίζει ακριβώς σαν λουλούδι. Το πέμπτο animated φιλμ μεγάλου μήκους της Disney είναι ένα από τα σημαντικότερα στο είδος του και πλέον αγαπητό στο κοινό παγκοσμίως. Βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Αυστριακού Felix Salten. Παραδόξως, υπήρξε εμπορική αποτυχία στην πρώτη του προβολή, καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν επέτρεψε να φτάσει σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Προτάθηκε για τρία Όσκαρ (μουσικής, τραγουδιού και ήχου) και συγκαταλέγεται στη λίστα του Εθνικού Μητρώου Ταινιών των ΗΠΑ.



Σκηνοθεσία: DavidHand



Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση



Η εποχή των παγετώνων / Ice Age (2002)



Κυριακή 28/07, 21.00, Ξέφωτο



Τρία θηλαστικά της παλαιολιθικής εποχής προσπαθούν να επιστρέψουν ένα χαμένο μωρό στους γονείς και τη φυλή του, ενώ ένας μικρός σκίουρος βασανίζεται να μεταφέρει ένα βελανίδι, προκαλώντας ανεπανόρθωτες καταστροφές. Τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία ψηφιακού animation, το πρώτο Ice Age προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας στην κατηγορία του και έμελλε να έχει ακόμη τέσσερα κινηματογραφικά sequel μέχρι το 2016. Βασικό μέρος της απήχησής του franchise κουβαλά στους ώμους του ο άτυχος σκίουρος Scrat, ο οποίος έγινε και πρωταγωνιστής για πολλά μικρού μήκους φιλμ.



Σκηνοθεσία: Chris Wedge



Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση



Η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι ελεύθερη.



Το Parkyourcinema,καθώς και η πλειονότητα των εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).