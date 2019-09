Πέθανε η ηθοποιός Βάλερι Χάρπερ από καρκίνο στον εγκέφαλο

Η αγαπημένη ηθοποιός του Χόλιγουντ, Βάλερι Χάρπερ που έγινε γνωστή από τον ρόλο της στη σειρά «The Mary Tyler Moore Show» πέθανε την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 σε ηλικία 80 ετών.



Τη δεκαετία του ’70 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της τηλεόρασης στις ΗΠΑ. Ως «Ρόντα» στη σειρά «The Mary Tyler Moore Show» έδειξε το πλούσιο ταλέντο της και κέρδισε φήμη, χρήματα, αλλά και μια Χρυσή Σφαίρα το 1974. Ωστόσο όσο τυχερή ήταν η Βάλερι Χάρπερ στη καριέρα της, άλλο τόσο άτυχη φαίνεται πως είναι στη ζωή.





Tον θάνατό της από καρκίνο στον εγκέφαλο επιβεβαίωσε η κόρη της, Κριστίνα αλλά δεν είπε που πέθανε.

Η Χάρπερ γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1939 στο Σάφερν, Νέα Υόρκη, και ήταν η κόρη της Άιβα Μίλρεντ και του Χόγουαρντ Ντόναλντ. Ο πατέρας της ήταν πωλητής φωτιστικών και η μητέρα της γεννήθηκε στον Καναδά και έγινε νοσοκόμα. Είχε άλλα δύο αδέλφια.





Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια στο Broadway, κάνοντας το ντεμπούτο της στο μιούζικαλ Take Me Along, το 1959 και έχει λάβει δύο χρυσές σφαίρες. Από το 1986 έως το 1987, η Χάρπερ εμφανίστηκε ως Βάλερι Χόγκαν στην κωμική σειρά Valerie.





Οι πιο αξιοσημείωτες εμφανίσεις της περιλαμβάνουν ρόλους στο Freebie και το Bean (1974) και το δεύτερο κεφάλαιο (1979), οι οποίες και οι δύο βραβεύτηκαν με τις υποψηφιότητες της Golden Globe Award . Η Χάρπερ Το 2010, ήταν υποψήφια για το βραβείο Tony για καλύτερη ηθοποιό.