Πέθανε η σκηνοθέτης Λίνα Βερτμίλερ - Ήταν 93 ετών

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών η Λίνα Βερτμίλερ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Σύμφωνα με φιλικό της πρόσωπο η Ιταλίδα σεναριογράφος και σκηνοθέτης «πέθανε ήσυχα στο σπίτι της δίπλα στην κόρη της και σε αγαπημένα της πρόσωπα».

Γεννήθηκε στη Ρώμη το 1928. Όπως είχε πει η ίδια είχε αποβληθεί από αρκετά καθολικά σχολεία ενώ από αρκετά μικρή ηλικία αγάπησε τα κόμικς, κυρίως το «Flash Gordon», και το ρωσικό θέατρο. Μέσω φίλων γνώρισε τον σκηνοθέτη Φεντερίκο Φελίνι ο οποίος έγινε ο μέντοράς της.

Ο Φελίνι προσέλαβε την Βερτμίλερ ως βοηθό σκηνοθέτη στην ταινία του «8 ½» το 1963, την χρονιά που η ίδια σκηνοθέτησε την πρώτη της ταινία με τίτλο «The Basilisks». Η ταινία κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο. Το 1972 έκανε το ντεμπούτο της στις Κάννες με το «The Seduction of Mimi», όπου σατίριζε την ανδρική λίμπιντο, επιστρέφοντας την επόμενη χρονιά με το «Love and Anarchy».

Το 1975 έκανε πρεμιέρα την ταινία της «Swept Away», η οποία ξαναγυρίστηκε 27 χρόνια αργότερα από τον Γκάι Ρίτσι και τη Μαντόνα, η οποία έδωσε στην Βερτμίλερ μια σειρά από βραβεία ανάμεσά τους και εκείνο της Καλύτερης Σκηνοθεσίας από την Ένωση Κριτικών της Νέας Υόρκης.

Η υποψηφιότητά της για Όσκαρ Σκηνοθεσίας ήρθε σύντομα για την ταινία της «Seven Beauties» η οποία μιλούσε για την εμπειρία ενός Ιταλού στρατιώτη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Παρόλο που έχασε από τον Τζον Γκ. Αβιλντσεν για το «Rocky» η υποψηφιότητά της έγραψε ιστορία και άνοιξε το δρόμο για άλλες γυναίκες σκηνοθέτες όπως η Κάθριν Μπίγκελοου που κέρδισε το 2010 για το «The Hurt Locker» και η Κλόι Ζάο που κέρδισε το 2021 για το «Nomadland».

Η τελευταία της ταινία ήταν το 2004, το «Too Much Romance… It's Time for Stuffed Peppers». Το 2019 της απονεμήθηκε ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ καθώς και ένα τιμητικό Όσκαρ για την συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο.

