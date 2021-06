Πέθανε ο ηθοποιός Ned Beatty του Network, του Deliverance και του Superman

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο ηθοποιός Νεντ Μπίτι, (Ned Beatty), που ανέδειξε το σπουδαίο ταλέντο του μέσα από ταινίες όπως το εμβληματικό «Deliverance» αλλά και το «Superman» του 1978. Ο θάνατος του Νεντ Μπίτι, που υπήρξε υποψήφιος για Όσκαρ β΄ ανδρικού ρόλου για την ταινία «Network» (1976) προήλθε από φυσικά αίτια, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, με την οποία πέρασε τις τελευταίες του ώρες.

Ο ηθοποιός συμμετείχε και στην ταινία «Superman», του 1978. Γεννήθηκε στο Κεντάκι και ήταν ένας πολύ ενεργός ηθοποιός με πολυάριθμες εμφανίσεις σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα 10 του χρόνια όταν έστηνε αυτοσχέδιες παραστάσεις, τραγουδώντας γκόσπελ σε κουρεία, για να βγάλει το χαρτζιλίκι του.

Άλλες ταινίες στις οποίες συμμετείχε ήταν: «All the President's Men», «The Big Easy», «Hear My Song» και τα πιο πρόσφατα «The Walker», «Charlie Wilson's War» και «Shooter».

Στο Broadway αναγνωρίστηκε στον ρόλο του Big Daddy στο «Cat on a Hot Tin Roof», έναν ρόλο που είχε παίξει ξανά όταν ήταν μόλις 21 ετών. Ο Νεντ Μπίτι, (Ned Beatty) συμμετείχε στο «Toy Story 3» και αποσύρθηκε το 2013. Ο Μπίτι παντρεύτηκε την Σάντρα Τζόνσον το 1999, και είχε 8 παιδιά από τρεις γάμους.

