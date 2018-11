Πέθανε ο ηθοποιός Ricky Jay - Ένας από τους καλύτερους μάγους όλων των εποχών

Έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός μάγος και ηθοποιός Ricky Jay. Ο βετεράνος ηθοποιός ήταν 72 ετών και πέθανε από φυσικά αίτια το Σάββατο στο Λος Άντζελες.Ο ατζέντης του δήλωσε ότι ο Jay απεβίωσε στο Λος Άντζελες. «Ίσως ο πιο χαρισματικός εν ζωή ταχυδακτυλουργός στον κόσμο», είχε γράψει το περιοδικό New Yorker για τον Ricky Jay το 1993.Τρεις από τις πιο γνωστές ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστεί ο εκλιπών ήταν το «Boogie Nights», η «Μανόλια» και το «Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει».Πλήθος ηθοποιών και μάγων αποτίνουν φόρο τιμής στον Ricky Jay. «Ένας από τους καλύτερους μάγους όλων των εποχών», σχολίασε το δίδυμο μάγων Penn & Teller, ενώ ο Αμερικανός κωμικός Neil Patrick Harris, γνωστός από τη κωμική σειρά «How I Met Your Mother» έκανε λόγο για μια «τεράστια απώλεια».Ήταν ένας πραγματικός καλλιτέχνης της τράπουλας. Είχε αφιερώσει τη ζωή του όχι στον τζόγο αλλά είχε ανάγει τους άσους και τους βαλέδες σε καλλιτεχνική έκφραση.Ο Richard Jay Potash γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Η χρονολογία γέννησής του δεν είναι γνωστή, εκτιμάται ότι γεννήθηκε κάπου μεταξύ του 1946 και του 1948. Ο εκλιπών μιλούσε σπάνια για τα παιδικά του χρόνια. Λέγεται ότι έδωσε την πρώτη του παράσταση σε ηλικία τεσσάρων ετών. Πιστεύεται ότι ήταν ένας από τους ταχυδακτυλουργούς που έδωσε παραστάσεις σε comedy κλαμπ.Η πιο πρόσφατη εμφάνισή του στην τηλεόραση ήταν στη σειρά Deadwood στην οποία ενσάρκωσε τον Eddie Sawyer. Είχε εργαστεί κι ως σύμβουλος σε παραγωγές του Χόλιγουντ. Ο Ricky Jay είχε βοηθήσει με τις γνώσεις του σε ταινίες όπως το Forrest Gump, The Prestige και The Illusionist.