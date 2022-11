Πέθανε ο Κέβιν Κονρόι, ο ηθοποιός που «δάνεισε» τη φωνή του στον Μπάτμαν

Ο Κέβιν Κονρόι, ο ηθοποιός που δάνεισε τη φωνή του στον ήρωα της DC «Batman» σε ταινίες κινουμένων σχεδίων, τηλεοπτικές εκπομπές και βιντεοπαιχνίδια, πέθανε σε ηλικία 66 ετών.

Ειδικότερα από το 1992 μέχρι το 1996, η φωνή του Κονρόι ακουγόταν στη σειρά «Batman: The Animated Series» ενώ συμμετείχε, παράλληλα, σε 60 διαφορετικές παραγωγές που σχετίζονταν με τον δημοφιλή σούπερ ήρωα μεταξύ των οποίων ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και βιντεοπαιχνίδια.



«Ήταν πολύ περισσότερο από ένας ηθοποιός , με τον οποίο είχα τη χαρά να συνεργαστώ. Ήταν ένας αγαπημένος φίλος για περισσότερα από 30 χρόνια, του οποίου η ευγένεια και το γενναιόδωρο πνεύμα δεν γνώριζαν σύνορα» δήλωσε ο υπεύθυνος κάστινγκ και σκηνοθέτης Αντρέα Ρομάνο ενώ ο Μάρκ Χάμιλ, η φωνή του κινηματογραφικό Τζόκερ σημείωσε:«Ο Κέβιν ήταν τέλειος. Ένας από τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους στον πλανήτη και τον αγαπούσα σαν να ήταν αδερφός μου. Νοιαζόταν πραγματικά για τους ανθρώπους γύρω του – η αξιοπρέπειά του “έλαμπε” σε ό,τι κι αν έκανε. Κάθε φορά που τον έβλεπα, του μιλούσα, αμέσως η ψυχολογία μου γινόταν καλύτερη».

So sad to hear about Kevin Conroy. He was THE voice of Batman for generations, including our INJUSTICE games.



So iconic. What a loss. RIP :( pic.twitter.com/JpgRwIGDAh