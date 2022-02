Πέθανε ο oσκαρικός Ντέιβιντ Μπρένερ στα 59 του χρόνια

Ο Ντέιβιντ Μπρένερ, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου μοντάζ για την ταινία Born on the Fourth of July (Γεννημένος την 4η Ιουλίου) του Όλιβερ Στόουν, πέθανε σε ηλικία 59 ετών, το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συζύγου του, Άμπερ. Tα αίτια θανάτου του βραβευμένου μοντέρ, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά

Στο GoFundMe, η Lightstorm Entertainment έχει δημιουργήσει έναν έρανο για τους θαυμαστές, προκειμένου να δωρίσουν χρήματα για να βοηθήσουν την οικογένειά του. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 46.000 δολάρια σε λιγότερο από 24 ώρες, με το ποσό να αυξάνεται συνεχώς.

Ο Ζακ Σνάιντερ, που συνεργάστηκε με τον Μπρένερ στο αρχική αλλά και συνέχεια του Justice League, καθώς και στο Man of Steel του 2013 και στο Batman v Superman: Dawn of Justice του 2016, δήλωσε: «Είμαι συντετριμμένος από την είδηση ​​ότι έχασα τον αγαπημένο μου φίλο και συνεργάτη Ντέιβιντ Μπρένερ… Ο πιο ευγενικός άντρας, ένας στοργικός πατέρας και σύζυγος, ένας προικισμένος καλλιτέχνης…θα λείψεις πολύ».

Ο Ρόλαντ Έμεριχ, που δούλεψε με τον Μπρένερ στην Ημέρα της Ανεξαρτησίας, The Patriot και The Day After Tomorrow, μοιράστηκε στο Facebook, το εξής μήνυμα: «Τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην Άμπερ, την Άννα, τον Χάιντερ και τη Σάσα για τον θλιβερό και τραγικό θάνατο του βραβευμένου με Όσκαρ μοντέρ Ντέιβιντ Μπρένερ, ενός αγαπημένου συζύγου και πατέρα, καθώς και αγαπητού και πολύ ταλαντούχου φίλου».

Ο Μπρένερ συνεργάστηκε επίσης με τον Ρομπ Μάρσαλ στο Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides το 2011. Ο σκηνοθέτης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του γράφοντας: «Ο David ήταν ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και ένας ευγενικός άνθρωπος. Ήμασταν απίστευτα τυχεροί που συνεργαστήκαμε με έναν τόσο όμορφο άνθρωπο και λυπούμαστε βαθιά για αυτή την αφάνταστη απώλεια και εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας».

Ο παραγωγός του Avatar Τζον Λαντάου, έγραψε στο Twitter την Παρασκευή: «Χάσαμε ένα πολύ αγαπημένο μέλος της #AvatarFamily, τον Ντέιβιντ Μπρένερ, έναν εξαιρετικό συνεργάτη στα σίκουελ του Avatar. Η καρδιά μας είναι με τη σύζυγό του Άμπερ και τα παιδιά τους Το ταλέντο, η συμπόνια και η φιλία του θα λείψουν πραγματικά».