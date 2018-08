5ο TARATSA IFF-Πόσα σινεμά χωράνε οι ταράτσες της Θεσσαλονίκης;Τόσο που φτάνει μέχρι την Αθήνα!

Πόσα σινεμά χωράνε οι ταράτσες της Θεσσαλονίκης; Τόσο που φτάνει μέχρι την Αθήνα!







Το Taratsa μεγαλώνει, αλλά παράλληλα ωριμάζει κιόλας. Οι κινηματογραφικές βραδιές μπορεί να παραμένουν πέντε, αλλά το περιεχόμενό τους είναι πλούσιο όσο ποτέ άλλοτε!













54 ταινίες αποτελούν τον κορμό των 3 διαγωνιστικών τμημάτων, που εφέτος πέρα από το Διεθνές Διαγωνιστικό (που εφέτος έχει την ονομασία Wide Lens) δίνουν ακόμα περισσότερο χώρο έκφρασης στο ελληνικό σινεμά μικρού μήκους (στο τμήμα Greek Scene) αλλά και σε φοιτητικές δημιουργίες από κάθε γωνιά του πλανήτη στις προβολές του τμήματος Student Angle, που θα μας παρασύρουν με τον δικό τους, ιδιαίτερο παλμό. Φυσικά, κυρίαρχη θέση έχουν και εφέτος οι ακόμα πιο ευρείες θεματικά.















Παράλληλες Προβολές, που για πρώτη χρονιά φιλοξενούνται εκτός πόλης, στην ταράτσα του BIOS στην Αθήνα (Πειραιώς 84). Όλες με ελληνικούς υπότιτλους, ακόμα πιο αναβαθμισμένη εμπειρία ήχου και εικόνας, και πλαισιωμένες από πολλές εκπλήξεις!

Taratsa όμως δεν είναι μόνο σινεμά, αλλά και εκδηλώσεις που «τρέχουν» παράλληλα με το κινηματογραφικό πενθήμερο. Πιστοί στην παράδοση, ξεκινάμε με ένα pre-event στις 21 Αυγούστου.





Τίτλος του, The Big Time. Χώρος, το Θέατρο Κήπου. Τρεις κινηματογραφικές δημιουργίες αποφοίτων του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ., που διέγραψαν μια εξαιρετική πορεία σε πολλά διεθνή φεστιβάλ (Yellow Fieber της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, Euroman του Γαβριήλ Τζάφκα, και Astrometal του Ευθύμη Kosemund Σανίδη σε σενάριο της Ελιζαμπέττας Ηλία-Γεωργιάδου) σε ένα event που θα περιλαμβάνει και ζωντανό διάλογο με τους δημιουργούς, και το οποίο θα ολοκληρωθεί με ένα πρωτότυπο κινηματογραφικό live session των Bouche Ferme. Παρουσιαστής του Big Time, ο Κωστής Ζαφειράκης!

Το πρόγραμμα Wide Lens φιλοξενούν η Λέσχη Θεσσαλονίκης (Τ1, Λεωφ.Νίκης 63) και το Ξέφωτο (Τ4, Λυκούργου 5, Λαδάδικα), ενώ οι ταινίες των Greek Scene και Student Angle θα προβάλλονται στις ταράτσες της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. (Τ2, Στρ. Καλλάρη 5) και του Stay Hostel (Τ3, Ίωνος Δραγούμη 61). Και επειδή ο καιρός φέτος το καλοκαίρι είναι προβλέψιμα απρόβλεπτος, για πρώτη φορά οι προβολές σε περίπτωση κακοκαιρίας θα φιλοξενηθούν στους κινηματογράφους Βακούρα και Μακεδονικόν (με έγκαιρη σχετική ανακοίνωση από τη διοργάνωση).Το εφετινό πρόγραμμα του Parallel Screenings αποτελείται από 6 διαφορετικές ενότητες, η καθεμιά με το δικό της αντικείμενο και ενδιαφέρον.Η πρεμιέρα των Παράλληλων Προβολών είναι αφιερωμένη στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μ.Μ. Θεσσαλονίκης -το γνωστό μας TiSFF- μιας και την Τετάρτη 22 Αυγούστου θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια επιλογή από τις βραβευμένες ταινίες της περσινής διοργάνωσης.Η Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει οργανώσει και επιμεληθεί το “ Αφιέρωμα-Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους”, με επιλεγμένες δημιουργίες μικρού μήκους νέων σκηνοθετών απ’ όλο τον κόσμο.Μια επιλογή ταινιών μικρού μήκους animation για παιδιά από 6 ετών και όλη την οικογένεια από το βραβευμένο πρόγραμμα του μεγαλύτερου ελληνικού φεστιβάλ του αντίστοιχου χώρου περιλαμβάνει η προβολή του Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων.Επίσης, τα Shots of Suspense και Worlds of Mystery -με 6 ταινίες μικρού μήκους το καθένα, επιλογές της ομάδας του Taratsa- αποτελούν αντίστοιχα μια σχεδόν ανατριχιαστική συγκομιδή και ένα ταξίδι σε ασυνήθιστα μέρη, με παράξενη ατμόσφαιρα και σαγηνευτικούς εφιάλτες.Το πρόγραμμα του τμήματος συμπληρώνει το Short Animations, μέρος του προγράμματος επιμόρφωσης «Η τέχνη της εμψύχωσης-animation» του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.Σε ό,τι αφορά το εισιτήριο για εφέτος, για τις προβολές των διαγωνιστικών τμημάτων (Wide Lens, Student Angle, Greek Scene) ανέρχεται στα 7 € το πλήρες και στα 4 € το μειωμένο (για φοιτητές, ανέργους και άτομα άνω των 65 ετών). Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός πακέτων 3 κουπονιών, αξίας 15 € το κάθε πακέτο, με τα κουπόνια ν' αντιστοιχούν σε ισάριθμα εισιτήρια, τα οποία ισχύουν για οποιαδήποτε ημέρα και χώρο προβολής (με απαραίτητη την πρότερη τηλεφωνική κράτηση, έως μια μέρα πριν. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα κρατήσεων). Από τις 20 ως και τις 26.08 (10:00 - 18:00) υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής κράτησης, καλώντας στα 6982 095 719 και 6982 095 912. Και σε αυτή τη διοργάνωση, η είσοδος στις προβολές του Parallel Screenings είναι δωρεάν.Όλοι οι χώροι ανοίγουν στις 20:30, οι προβολές ξεκινούν στις 21:30, και κάθε κράτηση ισχύει μέχρι και 15’ πριν την έναρξη της προβολής. Κάθε εισιτήριο -τόσο στις προβολές όσο και τα events- συνοδεύεται και από έναν δωρεάν μηλίτη Strongbow, τον μεγάλο απολαυστικό χορηγό της φετινής διοργάνωσης, ενώ σας εξασφαλίζει εκπτώσεις και προσφορές στα συνεργαζόμενα festival spots... αναζητήστε τα, στο κέντρο της πόλης (και τον κατάλογο του Φεστιβάλ).Σε ό,τι αφορά τις προβολές, εφέτος θα έχουν ένα επιπλέον ιδιαίτερο χρώμα, τόσο σκηνογραφικά όσο και μουσικά. Το The Caravan Bed & Breakfast, παίρνει τις αποσκευές του, ανηφορίζει στις ταράτσες του Φεστιβάλ, και μας παρασύρει μαζί του σε άλλες εποχές μεταμορφώνοντάς τες. Στην Τ1 (Λέσχη Θεσσαλονίκης) θα βρείτε την αριστοκρατική δεκαετία του ‘60, στην Τ2 (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.) θα επιστρέψετε στην απελευθερωμένη δεκαετία του ‘70, στην Τ3 (Stay Hostel) θα θυμηθείτε την ποπ κουλτούρα των ‘80s, ενώ στην Τ4 (Ξέφωτο) θα μεταφερθείτε στα -όχι και τόσο μακρινά- αλλά ξέγνοιαστα ’90s!Επιπλέον, χάρη στα Live Sessions At The Top, στις ταράτσες ανεβαίνουν μουσικοί για να μοιραστούν ρυθμούς και ήχους με τους φίλους του Φεστιβάλ, με πρωτότυπες συνθέσεις, κλασική μουσική, swing μελωδίες και αυτοσχεδιασμούς, κάθε μέρα λίγο πριν τις προβολές. Μουσικοί συνοδοί μας οι: Jamies Wylie, Αντιγόνη Μπαξέ, Νίκος Παντέχης, Γιώργος Νεράντζης, Γιάννης Ποιμενίδης και Devis Rama, ενώ την επιμέλεια έχει η Ηρώ Μενέγου.Αφιερωμένο στην πανταχού παρούσα, κινητήρια δύναμη του φεστιβάλ, το πρώτο πάρτι της διοργάνωσης. Volunteers Party, την Πέμπτη 23 Αυγούστου, στην ταράτσα του Urania Bar, με μουσικό οικοδεσπότη τον Σάκη Τσιτομενέα του En Lefko 87,7.Τέλος, στο κλείσιμο του εφετινού φεστιβάλ στις 26 του μήνα, μας υποδέχεται ο Κωστής Ζαφειράκης ως παρουσιαστής της Τελετής Λήξης & Απονομής Βραβείων, στην ταράτσα της Λέσχης Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά και την προβολή των βραβευμένων ταινιών, το πάρτι στο La Doze ρίχνει αυλαία για το 5ο Taratsa...Αν λοιπόν η ερώτηση είναι πόσο σινεμά χωράνε οι ταράτσες της Θεσσαλονίκης, η απάντηση είναι απλή... χάρη στο Taratsa, έναν ολόκληρο κόσμο! Καλές προβολές, και καλή διασκέδαση!www.taratsaiff.comΠηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ