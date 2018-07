Πρεμιέρα για τον θερινό κινηματογράφο «Τζένη Καρέζη» του Δ. Παύλου Μελά

Επίσημη πρεμιέρα την Τετάρτη 4 Ιουλίου και ώρα 21.30 για τον θερινό κινηματογράφο «Τζένη Καρέζη» Πολίχνης Δήμου Παύλου Μελά, που ξεκινά τις προβολές καλοκαιριού 2018 με την αμερικανική ταινία μυστηρίου παραγωγής 2017 «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» σε σκηνοθεσία Κένεθ Μπράνα και με πρωταγωνιστές μια πολυμελή ομάδα χολιγουντιανών σταρ, τους Κένεθ Μπράνα, Τζόνι Ντεπ, Μισέλ Φάιφερ, Πενέλοπε Κρουζ, Γουίλεμ Νταφόε, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Τζούντι Ντεντς.



Πιστοί στο ραντεβού τους με την 7η Τέχνη, το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Παύλου Μελά, ο δήμαρχος, Δημήτρης Δεμουρτζίδης και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ιωσήφ Αράπογλου, προσκαλούν τους φίλους του θερινού κινηματογράφου να απολαύσουν στο μοναδικό περιβάλλον του δημοτικού σινεμά, 10 διαφορετικές ταινίες και 71 συνολικά προβολές από τις 4 Ιουλίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2018.



Η είσοδος είναι ελεύθερη ενώ οι θεατές καλούνται προαιρετικά να ενισχύσουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παύλου Μελά με το εισιτήριο αγάπης, δηλαδή είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, είδη υγιεινής και προσωπικής φροντίδας για τους συμπολίτες μας που έχουν πραγματική ανάγκη.

Η εφετινή πρεμιέρα θα έχει γιορτινό χαρακτήρα καθώς θα πραγματοποιηθεί υπό τους ήχους των μελών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της ΙΡΙΣ που θα υποδεχτούν με τον μαέστρο τους Άγγελο Καραπινίδη τους φίλους του κινηματογράφου.



Το θερινό σινεμά «Τζένη Καρέζη», διαθέτει χώρο για δωρεάν στάθμευση και είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ.



Επαναλειτούργησε το καλοκαίρι του 2015 από τη σημερινή Διοίκηση του Δήμου, μετά από ένα μικρό διάλειμμα και επανέφερε την πολιτιστική δροσιά στις νύχτες του κοινού που ασπάζεται την κουλτούρα των θερινών προβολών.



Βρίσκεται στις οδούς Μαυρομιχάλη και Φιλίππου, δίπλα στο Πάρκο Κρύας Βρύσης Πολίχνης Δήμου Παύλου Μελά, σε μια μαγευτική τοποθεσία, κυκλωμένο από ένα υπέροχο κομμάτι πρασίνου, όπου το γιασεμί και το αγιόκλημα αναβλύζουν νοσταλγία άλλων εποχών.



Κάτω από το φως των αστεριών και το καλοκαιρινό φεγγάρι, τα μικρά παιδιά μπορούν να απολαύσουν παιδικές ταινίες, ενώ οι μεγάλοι μπορούν να αναπολήσουν ευχάριστα τα χρόνια που έτρεχαν με τα κοντά τους παντελονάκια πάνω στο χώμα και το χαλίκι για να απολαύσουν τους αστέρες της μεγάλης οθόνης.



Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης ο χώρος προσεγγίζεται κυρίως μέσω της οδού Λαγκαδά. Στο ύψος του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, στην είσοδο του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας , επιλέγετε την οδό Δαβάκη προς Πολίχνη, στο «τρίγωνο» της Πολίχνης συνεχίζεται δεξιά στην οδό Ελπίδος και στη διασταύρωση με Φιλίππου (Πολιτιστικό Κέντρο Πολίχνης) στρίβετε αριστερά και στο ύψος της Μαυρομιχάλη, δεξιά βρίσκεται το πάρκο με τον θερινό κινηματογράφο.



Από την περιφερειακή προσεγγίζεται μέσω του κόμβου Νοσοκομείων Παπαγεωργίου – 424 την είσοδο της Πολίχνης και ακολουθώντας την οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στο ύψος του πρώην Δημαρχείου Πολίχνης, στη διασταύρωση με την Αγίου Παντελεήμονος, στρίβετε αριστερά και αμέσως μετά δεξιά στην οδό Καρυπίδου που οδηγεί στο πάρκο του θερινού σινεμά.



Η πρόσβαση είναι εύκολη και με τις αστικές συγκοινωνίες του ΟΑΣΘ, δρομολόγια

Νο 35 Μετέωρα, στάση Πευκάκια και

Νο 29 Πολίχνη, στάση Δημαρχείο ή Πάρκο Κρύας Βρύσης



Πληροφορίες:



Τμήμα Πολιτισμού - Αθλητισμού

2313302 833, 835, 936



Πρόγραμμα Τζένη Καρέζη – Καλοκαίρι 2018



Ιούλιος (Ώρα προβολής 21.30)



Τετάρτη 4/7 – Τετάρτη 11/7: Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές (Μυστηρίου, ΗΠΑ, 2017)

Πέμπτη 12/7 – Τετάρτη 18/7: Too Much Info Clouding Over My Head (Δραμεντί, Ελλάδα, 2017)

Πέμπτη 19/7 – Τετάρτη 25/7: Ferdinand /Φερδινάνδος (Κινούμενα Σχέδια, ΗΠΑ, 2017)

Πέμπτη 26/7 – Τετάρτη 1/8: Τα Παράπονα στον Δήμαρχο (Σάτιρα, Ιταλία, 2017)



Αύγουστος (Ώρα προβολής 21.00)



Πέμπτη 2/8 - Τετάρτη 8/8: Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι (Μαύρη Κωμωδία, ΗΠΑ, 2017)

Πέμπτη 9/8 – Τετάρτη 15/8: Μαζί τα Φάγαμε (Κωμωδία, Ελλάδα, 2018)

Πέμπτη 16/8 – Τετάρτη 22/8: Πρόβατα Εναντίον Λύκων (Κινούμενα Σχέδια, Ρωσία, 2016)

Πέμπτη 23/8 – Τετάρτη 29/8: Ο Αρχιτσιγκούνης (Κωμωδία, Γαλλία, 2016)

Σεπτέμβριος (Ώρα προβολής 20.30)

Πέμπτη 30/8 – Τετάρτη 5/9: Ροβινσώνας Κρούσος (Animation, Βέλγιο - Γαλλία, 2016)



Πέμπτη 6/9 – Τετάρτη 12/9: Βρε Καλώς τους! (Κωμωδία, Γαλλία, 2017)