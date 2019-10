Προσεχώς: Star Wars: The Rise of Skywalker

Στη δημοσιότητα δόθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης το τελευταίο τρέιλερ του «Star Wars - Episode IX: The Rise of Skywalker».



Το τρέιλερ διάρκειας δύο λεπτών ταξιδεύει τους θεατές σε πολλούς γαλαξίες από το σύμπαν της επικής κινηματογραφικής σειράς επιστημονικής φαντασίας. Παράλληλα, όμως, επικεντρώνεται και στη μάχη ανάμεσα στη φωτεινή και σκοτεινή πλευρά της Δύναμης που εκπροσωπείται από τη Ρέι την οποία υποδύεται η Ντέζι Ρίντλεϊ και τον Κάιλο Ρεν που τον υποδύεται ο Άνταμ Ντράιβερ.



Όπως συμβαίνει συνήθως με τα τρέιλερ του Star Wars, οι ερωτήσεις που προκύπτουν είναι περισσότερες από τις απαντήσεις. Έτσι αναρωτιόμαστε αν όντως τελικά επιστρέφει ο Πάλπατιν, και αν η Ρέι θα περάσει στη Σκοτεινή Πλευρά. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στο τρέιλερ εκείνη που ο C-3PO ακούγεται να λέει «ρίχνω μια τελευταία ματιά στους φίλους μου».



Η ταινία αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους στις 20 Δεκεμβρίου και σε αυτή θα δούμε επίσης τους Μαρκ Χάμιλ ως Λουκ Σκαϊγουόκερ, τον Μπίλι Ντι Γουίλιαμς ως Λάντο Κλρίσιαν, αλλά και την Κάρι Φίσερ ως Λέια Οργκάνα χάρη σε ακυκλοφόρητο υλικό από το «The Force Awakens».



Το τρέιλερ στο «Episode IX: The Rise of Skywalker» καταλήγει με τη φωνή του Σκαϊγουόκερ να λέει «η Δυνάμη θα είναι μαζί σου» και μία δεύτερη φωνή να απαντά «πάντα».

Δείτε το βίντεο: