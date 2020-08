Προσεχώς: «Tenet» - Μία επική ταινία δράσης του Κρίστοφερ Νόλαν

Το Tenet έρχεται γεμάτο υποσχέσεις. Όχι μόνο γιατί είναι η νέα ταινία του δεξιοτέχνη Κρίστοφερ Νόλαν (Inception, Interstellar, The Dark Knight), γεγονός που εξασφαλίζει μία συναρπαστική αφήγηση και μία εντυπωσιακή παραγωγή γυρισμένη σε 7 χώρες. Ούτε γιατί διαθέτει ένα πρωτοκλασάτο καστ με τον ταλαντούχο Τζον Ντέιβιντ Γουόσινγκτον (BlacKkKlansman), τον λαμπερό Ρόμπερτ Πάτινσον (Twilight), τον σπουδαίο Κένεθ Μπράνα (Murder on the Orient Express) και την ανερχόμενη Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (TV Night Manager). Αλλά γιατί υπηρετεί με πάθος σε όλα του τα επίπεδα την έννοια της καθηλωτικής εμπειρίας που μόνο το σινεμά, ως μορφή τέχνης, μπορεί να προσφέρει.

Το Tenet συνεχίζει την παράδοση του δημιουργού του που θέλει τον θεατή να βυθίζεται σε μία αινιγματική πλοκή που πειραματίζεται με τη διάσταση του χρόνου, και που επιστρατεύει κάθε πτυχή της κινηματογραφικής παραγωγής για να διηγηθεί μία περιπέτεια έξω από καθετί συνηθισμένο. Αυτήν τη φορά, ο Κρίστοφερ Νόλαν στρέφει το βλέμμα στο είδος των κατασκοπικών θρίλερ χωρίς να αποχωρίζεται τα στοιχεία της επιστημονικής φαντασίας, που ξέρει να χειρίζεται καλά, για να παρουσιάσει αυτό που δικαίως θεωρείται η κορυφαία ταινία του 2020.

Σύνοψη:

Οπλισμένος μόνο με μία λέξη, το Tenet, ο Πρωταγωνιστής (Τζον Ντέιβιντ Γουόσινγκτον) αναλαμβάνει μία μυστηριώδη αποστολή για να σώσει ολόκληρο τον κόσμο, με φόντο τον αινιγματικό κόσμο της διεθνούς κατασκοπείας, σε συνθήκες που τέμνουν τη διάσταση του χρόνου.

Η ταινία βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 από την Tanweer.



Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Ηθοποιοί: Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Ντιμπλ Καπάντια, Άαρον Τέιλορ Τζόνσον, Κλέμενς Ποεσί, Μάικλ Κέιν, Κένεθ Μπράνα.



Διάρκεια: 135 λεπτά



Είδος ταινίας: Περιπέτεια φαντασίας

Δείτε το βίντεο: