Προσεχώς: «Wonder Woman 1984» με την Γκαλ Γκαντότ σε μια φαντασμαγορική νέα περιπέτεια

H δεκαετία του 1980 ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας με την περίφημη Wonder Woman να αντιμετωπίζει δύο ολοκαίνουριους εχθρούς σε μία φαντασμαγορική νέα περιπέτεια. Η δημιουργός Πάτι Τζένκινς επιστρέφει δυναμικά και σκηνοθετεί την πρωταγωνίστρια Γκαλ Γκαντότ στον ομώνυμο ρόλο μαζί με τους Κρις Πάιν (“Star Trek”), Κρίστεν Γουίγκ (“Bridesmaids”, “Ghostbusters”), Πέδρο Πασκάλ (“Game of Thrones”) και Ρόμπιν Ράιτ (“House of Cards”). Η δεύτερη απολαυστική και καταιγιστική υπερπαραγωγή για τη δυναμική υπερωίδα της DC, που όλες και όλοι περιμέναμε να εμφανιστεί για να σώσει τον κόσμο.

Σύνοψη

Ένδοξη δεκαετία ’80: Ο κόσμος απειλείται για μια ακόμα φορά και μόνο η Wonder Woman μπορεί να τον σώσει. H Νταϊάνα Πρινς (Γκαλ Γκαντότ) ζει ήσυχα ανάμεσα στους κοινούς θνητούς την εποχή της αφθονίας, όταν όλοι επιθυμούν να τα έχουν όλα. Παρόλο που έχει εξελίξει όλες τις δυνάμεις της, παραμένει συγκρατημένη, αναλαμβάνοντας την επιμέλεια αρχαίων θησαυρών και κρύβοντας την υπερωική της φύση. Δεν αργεί η στιγμή που η Νταϊάνα θα κληθεί να βγει στο προσκήνιο και να επιστρατεύσει όλη τη σοφία, τη δύναμη και το κουράγιο της για να σώσει την ανθρωπότητα από τα ίδια της τα λάθη.

Δείτε το τρέιλερ:

Η ταινία «Wonder Woman 1984» θα βγει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 21 Μαΐου 2021 από την Tanweer.