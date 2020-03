Πρόσκληση για συμμετοχή νέων στην επιλογή ταινίας που θα τιμηθεί με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού 2020

H Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου προσκαλεί νέους ηλικίας 12-14 ετών να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής της ταινίας που θα τιμηθεί με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού 2020.

Οι τρεις υποψήφιες ταινίες («Rocca Changes the World» της Katja Benrath από τη Γερμανία, «My Brother Chases Dinosaurs» του Stefano Cipani από την Ιταλία, «My Extraordinary Summer with Tess» του Steven Wouterlood από την Ολλανδία) θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα Festival Scope από 23 ως 25 Απριλίου, ενώ η ψηφοφορία για την καλύτερη ταινία και η ανάδειξη του νικητή θα γίνουν online την Κυριακή 26 Απριλίου ταυτόχρονα σε 40 χώρες.



Στην Ελλάδα τη διοργάνωση έχει αναλάβει για τέταρτη χρονιά η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ), για πρώτη φορά σε συνεργασία με τα εθνικά Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους - Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας - CineDoc Kids. Η ΕΑΚ προσκαλεί με τη σειρά της νεαρούς θεατές από την Ελλάδα να συμμετέχουν στην ανάδειξη του νικητή για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού 2020, μέσα από διαδικασίες που λόγω των περιοριστικών μέτρων θα λάβουν χώρα από απόσταση.



Οι τρεις ταινίες θα είναι διαθέσιμες για θέαση με ελληνικούς υπότιτλους μεταξύ 23-25/04 στην ψηφιακή πλατφόρμα Festival Scope με ειδικούς κωδικούς πρόσβασης για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι στις 26 Απριλίου θα συμμετέχουν σε online συζητήσεις με έμπειρους κινηματογραφιστές, θα ψηφίσουν online και θα παρακολουθήσουν την τελετή ανάδειξης και την βράβευση του νικητή μέσω live streaming, στο yaa.europeanfilmawards.eu.



Αν είστε γονείς ή κηδεμόνες νέων 12-14 ετών που θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία, γράψτε έως 15 Απριλίου στα παρακάτω email: info@athicff.com, info@cinedoc.gr, info@olympiafestival.gr, σημειώνοντας αναλυτικά τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο παιδιού, ημερομηνία γέννησης, πόλη, email (παιδιού ή γονέα/κηδεμόνα).



Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού



Ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Βραβείου Νεανικού Κοινού προσφέρει την ευκαιρία στους νέους που συμμετέχουν να παρακολουθήσουν σε κινηματογραφικές αίθουσες, ευρωπαϊκές ταινίες που απευθύνονται στην ηλικία τους και προσεγγίζουν με ευαισθησία και χιούμορ τα ζητήματα που τους απασχολούν. Υπό την καθοδήγηση έμπειρων κινηματογραφιστών, έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να επικοινωνήσουν με συνομήλικους τους στην Ευρώπη - μια εμπειρία που οι περισσότεροι ζούνε για πρώτη φορά. Λειτουργούν επίσης, ως πανευρωπαϊκή κριτική επιτροπή, ψηφίζοντας τον νικητή αμέσως μετά τις προβολές.



Οι 40 χώρες που συμμετέχουν είναι οι εξής: Αλβανία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κόσοβο, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.



Οι 3 υποψηφιότητες αναδείχθηκαν όπως κάθε χρόνο μετά από μια διαδικασία δύο φάσεων. Αρχικά μια διεθνής επιτροπή επαγγελματιών (Vanessa Henneman - Ολλανδία, Gonçalo Galvão Teles - Πορτογαλία, Jacek Rembiś - Πολωνία, Joanna VanDerMeer - Μεγάλη Βρετανία, Nora Lakos - Ουγγαρία) επέλεξε έξι ταινίες. Στη συνέχεια, μια επιτροπή από νέους 13 ως 14 ετών, που συμμετείχαν παλαιότερα στα Βραβεία Νεανικού Κοινού, παρακολούθησε τις έξι ταινίες και επέλεξε τις τρεις ως υποψήφιες.



Λίγα λόγια για τις 3 υποψήφιες ταινίες



Rocca Changes the World, Γερμανία, 101´



Η Rocca είναι 11 χρονών και ζει μια μάλλον ιδιαίτερη ζωή. Μένει μόνη της με τον σκίουρο της και πηγαίνει σε κανονικό σχολείο για πρώτη φορά. Εκεί, ο ξέγνοιαστος και μη συμβατικός τρόπος ζωής της ξεχωρίζει αμέσως. Αντιμετωπίζει ατρόμητα τους νταήδες συμμαθητές της, υποστηρίζει τη δικαιοσύνη, κάνει φίλο της τον άστεγο Caspar και επιχειρεί να τον βοηθήσει, ενώ στο μεταξύ προσπαθεί να κερδίσει την καρδιά της γιαγιάς της.



My Brother Chases Dinosaurs, Ιταλία - Ισπανία, 102´



Ο Jack έχει έναν αδελφό, τον Gio, ο οποίος έχει σύνδρομο Down. Ως παιδί ο Jack πίστευε το τρυφερό ψέμα που του είχαν πει οι γονείς του, ότι δηλαδή ο Gio ήταν ένα ξεχωριστό παιδί, με υπερδυνάμεις. Τώρα που σε λίγο θα πάει στο γυμνάσιο, ο Τζακ δεν πιστεύει πια ότι ο αδελφός του είναι υπερήρωας, αλλά σχεδόν ντρέπεται για αυτόν, ειδικά από τότε που γνώρισε την Arianna. Ο Jack δε θέλει να κάνει κακή εντύπωση στο κορίτσι των ονείρων του και η απρόβλεπτη συμπεριφορά του αδελφού του σύντομα του γίνεται βάρος, μέχρι που φτάνει στο σημείο να υποκριθεί πως δεν έχει αδέρφια και να κρύψει την ύπαρξη του Gio από τους νέους συμμαθητές του και φυσικά από την Arianna.



My Extraordinary Summer with Tess, Ολλανδία -Γερμανία, 83´



Φοβούμενος πως ως ο νεότερος της οικογένειας, αργά ή γρήγορα θα μείνει μόνος του, ο Σαμ ξεκινά να προπονείται στη μοναξιά κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο ολλανδικό νησί Terschelling. Όταν όμως εκεί συναντά την φευγαλέα Tess, που κουβαλάει ένα μεγάλο μυστικό, μπαίνει σε μια περιπέτεια που τον κάνει να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να δείχνεις την αγάπη σου στην οικογένειά σου αντί να το βάζεις στα πόδια. Ο Sam παίρνει λοιπόν μια δραστική απόφαση που θέτει σε κίνδυνο την φιλία του με την Tess, αλλά θα αλλάξει τη ζωή της για πάντα.