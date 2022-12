Ράιαν Τζόνσον: Ο σκηνοθέτης του Star Wars υπερασπίζεται το ανάλαφρο χιούμορ της ταινίας

Ο σκηνοθέτης του «The Last Jedi», Ράιαν Τζόνσον έχει βαρεθεί τις κατηγορίες ότι δεν κατάλαβε την αποστολή που του ανατέθηκε. Πρόσφατα μίλησε στο GQ για την ταινία του 2017, η οποία έχει επικριθεί από ορισμένους θαυμαστές, οι οποίοι πιστεύουν ότι τα αστεία της δεν ταιριάζουν με τον τόνο του franchise του «Star Wars». «Όλα στην ταινία, και μπορώ να ανατρέξω σε βάθος, [δείχνουν] τι είναι για μένα το Star Wars», είπε ο Τζόνσον. «Και ξέρω ότι ο καθένας έχει διαφορετική άποψη. Ξέρω ότι υπάρχουν θαυμαστές του Star Wars που κατά κάποιο τρόπο πιστεύουν ότι ήταν ένα σοβαρό πράγμα, όπως οι ταινίες του Batman ή κάτι τέτοιο».

Ο σκηνοθέτης του «Glass Onion» υπερασπίστηκε συγκεκριμένα μια αμφιλεγόμενη κωμική στιγμή από το «The Last Jedi», όπου ο Πο Ντάμερον (Όσκαρ Άιζακ) προσποιείται ότι δεν μπορεί να ακούσει τον στρατηγό Χαξ (Ντόναλ Γκλίσον). «Όποιος πιστεύει ότι το ελαφρώς ανόητο χιούμορ δεν έχει θέση στο σύμπαν του Star Wars, δεν ξέρω αν έχει δει το Return of The Jedi», είπε ο Τζόνσον, θυμούμενος μια σκηνή στην οποία ο Χαν Σόλο προσπάθησε να σβήσει έναν πυρσό με καρτουνίστικο τρόπο. «Το ελαφρώς συνειδητοποιημένο στοιχείο του χαρούμενου χιούμορ είναι κάτι που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Star Wars», κατέληξε ο Τζόνσον. «Δεν είναι αυτό το όλο θέμα, και είμαστε πολύ σοβαροί και στην ταινία. Νομίζω ότι αυτό το είδος θράσους - ισορροπίας είναι επίσης κάτι που είναι μέρος του Star Wars».