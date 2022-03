Ράντολφ Σκοτ: Ο πέτρινος καουμπόι του Χόλιγουντ και η περιβόητη σχέση με τον Κάρι Γκραντ

Αν και υπήρξε αυθεντικό πρότυπο καουμπόι, παίζοντας σε πάνω από 60 γουέστερν στη διάρκεια της πορείας του στον κινηματογράφο, τελικά έμεινε στη σκιά του Τζον Γουέιν. Ο Ράντολφ Σκοτ, για πολλούς, θεωρητικούς του σινεμά και τους σινεφίλ, ήταν ο ιδανικός καουμπόι, συνυφασμένος με το κλασικό γουέστερν του Χόλιγουντ, από τις αρχές της δεκαετίας του ‘30 έως το 1962, με το σκληρό, αρρενωπό και όμορφο πρόσωπο, το πετρωμένο βλέμμα, την ψηλή βαριά κορμοστασιά, αλλά σήμερα το όνομά του αναφέρεται κυρίως για τις ανεπιβεβαίωτες φήμες που τον ήθελαν ζευγάρι με τον Κάρι Γκραντ...

Πριν λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν 35 χρόνια από τον θάνατό του (2 Μαρτίου 1987) και ουδείς τον θυμήθηκε. Γι’ αυτό είναι ευκαιρία να γνωρίσουμε, τα άγνωστα πρώτα του βήματα στον χώρο του θεάματος, τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας του στον κινηματογράφο, αλλά και ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα του, που ήταν αρκετά διαφορετικός απ’ αυτόν που εξέπεμπε στη μεγάλη οθόνη.

Το πλουσιόπαιδο από τη Βιρτζίνια

Ο Ράντολφ Σκοτ γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου του 1898, στην Κομητεία Όραντζ της Βιρτζίνια, μεγάλωσε στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και ήταν το δεύτερο από τα έξι παιδιά τού Τζορτζ Γκραντ Σκοτ και της Λούσιλ, αμφότεροι με καταγωγή από τη Σκωτία. Λόγω της ιδιαίτερα άνετης οικονομικής κατάστασης της οικογενείας του, ο Σκοτ θα βρεθεί σε καλά ιδιωτικά σχολεία, θα αναπτύξει τις αθλητικές του ικανότητες, στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, το μπέιζμπολ και τις ιπποδρομίες. Το 1917, όταν οι ΗΠΑ, μπήκαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα καταταχθεί στον στρατό και τον Ιούνιο του 1918 θα βρεθεί στα χαρακώματα της Γαλλίας, όπου θα συμμετάσχει σε μάχες σώμα με σώμα. Μετά το τέλος του Πολέμου και μια μικρής διάρκειας στρατιωτική σταδιοδρομία, θα προσπαθήσει να γίνει ποδοσφαιριστής, αλλά ένας τραυματισμός στην πλάτη θα του κόψει τα αθλητικά όνειρα, για να μπει στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Τελικά, όμως, παράτησε τις σπουδές για να ταξιδέψει στο Λος Άντζελες και να αναζητήσει μια καριέρα στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Από τον Χιουζ στην Παραμάουντ

Στο Χόλιγουντ θα τον βοηθήσει η γνωριμία του πατέρα του με τον εκκεντρικό μεγιστάνα και σκηνοθέτη Χάουαρντ Χιουζ, ο οποίος θα του δώσει την ευκαιρία να παίξει ένα μικρό ρόλο στην ταινία «Sharp Shooters» το 1928. Τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να παίζει ρολάκια σε διάφορες ταινίες, ενώ ακούγοντας τις συμβουλές του Σεσίλ Ντε Μιλ, θα λάβει τα απαραίτητα μαθήματα υποκριτικής, παίζοντας και σε θεατρικά έργα στο Pasadena Playhouse. Η εξέλιξή του αλλά και η ερμηνεία του στο θέατρο θα τον φέρει στην αγκαλιά της Paramount, με επταετές συμβόλαιο και αμοιβή 400 δολάρια εβδομαδιαίως. Τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο θα τον κάνει το 1931 στο φιλμ «Women Menry» το 1931.

Στη σκιά του «Δούκα»

Ο Ράντολφ Σκοτ, σιγά σιγά κι ενώ έπαιξε σε αρκετά γουέστερν χαμηλού προϋπολογισμού (το πρώτο ήταν το « Heritage of the Desert», στο ντεμπούτο του Χένρι Χάθαγουεϊ), ορισμένα από τα οποία ήταν σωστά διαμαντάκια, θα αγγίξει την κορυφή. Ειδικά μετά τη δεκαετία του ‘40 θα γίνει ο αγαπημένος καουμπόι μιας μεγάλης μερίδας φανατικών του γουέστερν, αλλά η τεράστια αποδοχή του Τζον Γουέιν από το κοινό και η συμπόρευσή του με τον Τζον Φορντ και άλλους μεγάλους σκηνοθέτες, θα αφήσει τον Σκοτ στη σκιά του « Δούκα». Όπως έγινε και με άλλους ηθοποιούς που έπαιξαν σε πολλά γουέστερν, όπως ο Όντι Μέρφι, Ντέινα Άντριους και Τζόελ ΜακΚρέι, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησαν, σε προχωρημένη ηλικία και οι δυο, στο εξαιρετικό γουέστερν, από τα πρώτα του τρομερού Σαμ Πέκινπα, «Ride the High Country».

Χαλαρή γοητεία

Περισσότερα από 30 χρόνια στα κινηματογραφικά πλατό, ο Σκοτ έπαιξε σχεδόν τα πάντα, από κωμωδίες και μιούζικαλ, αν και δεν χόρευε ούτε τραγουδούσε, μέχρι θρίλερ, φιλμ νουάρ και περιπέτειες, αλλά έμεινε στην ιστορία ως ο ιδανικός καουμπόι. Ο πανύψηλος, μυώδης ηθοποιός εξέπεμπε μια χαλαρή γοητεία, μια ευγενική έλξη, βελτιώθηκε υποκριτικά και ερμήνευσε ξεχωριστά τον ακέραιο, δυνατό, σιωπηλά στωικό ήρωα. Πέρα από τα πολυάριθμα χαμηλού προϋπολογισμού γουέστερν, θα συνεργαστεί και με μεγάλα ονόματα της σκηνοθεσίας, όπως τους Χένρι Κινγκ, Ρόμπεν Μαμούλιαν, Μάικλ Κέρτιτζ, Κινγκ Βίντορ, Χένρι Χάθαγουεϊ (8 φορές) και Μπαντ Μπέτιγκερ (7 φορές).

Γουέστερν και πάλι γουέστερν

Ορισμένα από τα σημαντικότερα γουέστερν που πρωταγωνίστησε ήταν «Η Συμμορία των Επτά Δολοφόνων» (1956), με Λι Μάρβιν και Γκέιλ Ράσελ, «Comanche Station» (1960), με Νάνσι Γκέιτς, «The Tall T» (1957), με Ρίτσαρντ Μπουν και Μορίν Ο’Σάλιβαν, «Ο Δρόμος Βάφτηκε με Αίμα» (1959) με Κάρεν Στιλ και Περνέλ Ρόμπερτς, όλες σε σκηνοθεσία του μάστορα Μπαντ Μπέτιγκερ. Επίσης, έπαιξε στο «Ψυχές στο Βόρβορο» του Ρέι Ενράιτ (1942), εδώ δίπλα στον Τζον Γουέιν και τη Μάρλεν Ντίντριχ, «Ματωμένη Χαραυγή» του Φριτς Λανγκ, με Βιρτζίνια Γκίλμορ, «Frontier Marshal» του Άλαν Ντουάν (1939), με Σίζαρ Ρομέρο και Τζον Καραντάιν και «Follow the Fleet» του Μαρκ Σάντριτς (1936) με Φρεντ Αστέρ και Τζίντζερ Ρότζερς.

Δύο γάμοι και επενδύσεις

Η προσωπική ζωή του Ράντολφ Σκοτ, πέρα από το θρυλικό «σκάνδαλο» με τον Κάρι Γκραντ, δεν είχε κάτι που να εξάπτει τη φαντασία, τις κοσμικές στήλες, καθώς την κράτησε μακριά από τη δημοσιότητα. Παντρεύτηκε δύο φορές. Το 1936 την πάμπλουτη κληρονόμο Μάριον Ντι Ποντ με την οποία χώρισαν μετά από τρία χρόνια, ενώ το 1944 θα παντρευτεί την ηθοποιό Πατρίτσια Στίλμαν, που ήταν 21 χρόνια μικρότερή του και με την οποία υιοθέτησαν δύο παιδιά το 1950. Επίσης, ήταν ένθερμος Ρεπουμπλικάνος και θαυμαστής των ιδεών του υπερσυντηρητικού Σεσίλ Ντε Μιλ, ενώ τα χρήματα που έβγαλε από το σινεμά τα επένδυσε πετυχημένα, αποκτώντας μια τεράστια περιουσία.

Ο Κάρι και το σπίτι στο Μαλιμπού

Όσον αφορά το περίφημο σκάνδαλο για το δεσμό του με τον Κάρι Γκραντ, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά μετά από 80 χρόνια συνεχίζει να εξάπτει τη φαντασία και αυτό κυρίως λόγω των πληροφοριών για τη διπλή ερωτική ζωή του Κάρι Γκραντ, η πραγματικότητα είναι μάλλον αρκετά απλή για δύο νέους που ήταν φίλοι και ζούσαν τον μύθο τους. Πράγματι ήταν στενοί φίλοι, καθώς γνωρίστηκαν το 1932 στα γυρίσματα του “ Hot Saturday” και μοιραζόντουσαν για πάνω από δέκα χρόνια το περίφημο σπίτι στο Μαλιμπού -γνωστό και ως Bachelor Hall, μέχρι το 1944, όταν αποφάσισαν να σταματήσουν να ζουν μαζί. Η φιλία τους, πάντως, διατηρήθηκε μέχρι τον θάνατο του Σκοτ.

Ο Ράντολφ Σκοτ θα πεθάνει από καρδιακά προβλήματα το 1987, σε ηλικία 89 ετών στο Μπέβερλι Χιλς. Και είναι από τα παράδοξα ότι μετά από μία τόσο σημαντική σταδιοδρομία θα μείνει για πάντα στη σκιά του Τζον Γουέιν, αλλά και ως πρωταγωνιστής ενός φημολογούμενου ερωτικού “ σκανδάλου” ενώ θα μπορούσε να είναι ο αυθεντικός κινηματογραφικός καουμπόι, αγέρωχος πάνω στη σέλλα να κοιτά στωικά τον απέραντο ορίζοντα της Άγριας Δύσης.