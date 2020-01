SAG Awards 2020: Brad Pitt και Jennifer Aniston εκ νέου «μαζί» - Οι νικητές

Τα Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών στις ΗΠΑ, SAG Awards 2020, απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (19/01) και είναι οι προπομποί των βραβείων Όσκαρ.



Η 26η τελετή απονομής των βραβείων της SAG - AFTRA πραγματοποιήθηκε στο Shrine Auditorium, στο Λος Άντζελες, το βράδυ της Κυριακής (19/01). Έπειτα από 15 χρόνια διαζυγίου - και όχι με τις καλύτερες συνθήκες - ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) και η Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) συναντήθηκαν εκ νέου και τράβηξαν επάνω τους όλα τα φλας των φωτογράφων.





Στο κόκκινο χαλί των Sag Awards 2020 αγκαλιάστηκαν και φωτογραφήθηκαν με θέρμη, μάλιστα viral έγινε ο 56χρονος ηθοποιός τη στιγμή που παρακολoυθούσε με πολλή χαρά τη βράβευση της 50χρονης πρώην συζύγου του. Η Άνιστον βραβεύτηκε για την ερμηνεία της στη σειρά «The Morning Show» και ο Μπραντ Πιτ πήρε βραβείο B’ Ανδρικού Ρόλου - για την ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» (Κάποτε στο Χόλιγουντ).

Δείτε το βίντεο:

Η ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon a Time in Hollywood» (Κάποτε στο... Χόλιγουντ), το γκανγκστερικό έπος του Μάρτιν Σκορσέζε «The Irishman» (Ο Iρλανδός) και το «Bombshell», δράμα του Τζέι Ρόους για το σκάνδαλο που οδήγησε στην πτώση του διευθυντή του Fox News, Ρότζερ Αϊλς είχαν εξαρχής το προβάδισμα στις υποψηφιότητες για τα Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών στις ΗΠΑ (Screen Actors Guild Awards) 2020.



O Ρόμπερτ Ντε Νίρο βραβεύθηκε για τη συνολική προσφορά του και ήταν ο Λεονάρντο ντι Κάπριο που του παρέδωσε το αγαλματίδιο. Το «The Marvelous Mrs. Maisel» με πρωταγωνίστρια τη Ρέιτσελ Μπρόσναχαν ήταν η τηλεοπτική σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες. Ο Χοακίν Φίνιξ και η Ρενέ Ζελβέγκερ πήραν τα πρώτα βραβεία SAG, προετοιμάζοντας τον δρόμο για τα Όσκαρ. Μάλιστα ο Φίνιξ ανέφερε και το όνομα του Χιθ Λέτζερ, του οποίου τελευταίος ρόλος ήταν ο Joker.



Τα Βραβεία Σωματείου Ηθοποιών είναι ετήσια βραβεία που απονέμει το Σωματείο Ηθοποιών (Screen Actors Guild - SAG) στις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς. Δόθηκαν για πρώτη φορά το 1995 και είναι από τα πιο σημαντικά βραβεία που δίνονται στο Χόλιγουντ μετά το 1995. Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία βγαίνουν από 4200 τυχαία επιλεγμένα μέλη του σωματείου, ενώ όλο το σωματείο (που το 2007 αριθμούσε 120.000 μέλη) μπορεί να ψηφίσει για την εκλογή των νικητών. Το αγαλματίδιο που δίνεται στους νικητές ονομάζεται «The Actor» (Ο Ηθοποιός).

Αναλυτικά οι νικητές για τα βραβεία SAG



Α’ Ανδρικού Ρόλου - Xoακίν Φίνιξ, «Joker»



Α’ Γυναικείου Ρόλου - Ρενέ Ζελβέγκερ, «Judy»



B’ Ανδρικού Ρόλου - Μπραντ Πιτ, «Once Upon a Time in Hollywood» (Κάποτε στο Χόλιγουντ)



Β’ Γυναικείου Ρόλου - Λόρα Ντερν, «Marriage Story» (Ιστορία Γάμου)



Καλύτερου Καστ σε Κινηματογραφική Ταινία - «Parasite» (Παράσιτα) – Neon



Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Τηλεοπτική Σειρά - Σαμ Ρόκγουελ, «Fosse/Verdon»



Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Τηλεοπτική Σειρά - Μισέλ Γουίλιαμς, «Fosse/Verdon»



Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά - Πίτερ Ντίνκλατζ, «Game of Thrones»



Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά - Τζένιφερ Άνιστον, «The Morning Show»



Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά - Τόνι Σάλουμπ, «The Marvelous Mrs. Maisel»



Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά - Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ, «Fleabag»



Καλύτερη Ερμηνεία Συνόλου σε Δραματική Σειρά - «The Crown» (Netflix)



Καλύτερη Ερμηνεία Συνόλου σε Κωμική Σειρά - «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon)