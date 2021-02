Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Σποκ του Σταρ Τρεκ

Σαν σήμερα στις 27 Φεβρουαρίου 2015, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Λέοναρντ Νιμόι, ο οποίος έγινε διάσημος από τον ρόλο του «Σποκ» στην τηλεοπτική και κινηματογραφική σειρά επιστημονικής φαντασίας «Ταξίδι στ’ Αστέρια» («Star Trek»).

Ο Λέοναρντ Νιμόι (Leonard Nimoy) γεννήθηκε στη Βοστώνη στις 26 Μαρτίου 1931, από οικογένεια Εβραίων μεταναστών με καταγωγή το Ιζιασλάβ της Σοβιετικής Ουκρανίας. Ο πατέρας του ήταν κουρέας και η μητέρα του νοικοκυρά. Από μικρός συμμετείχε σε τοπικές θεατρικές ομάδες και μετά την αποφοίτησή του από το κολέγιο της Βοστώνης σπούδασε υποκριτική στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1951 στην ταινία «Queen for a Day» (1951) και ακολούθησε η συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Zombies of the Stratosphere» (1952). Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας εργάστηκε στην Ατλάντα ως παραγωγός εκπομπών για τον αμερικανικό στρατό.



Το 1965 ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Ταξίδι στ’ αστέρια» (Star Trek), που έγραψε ιστορία και εκτόξευσε τη φήμη του. Υποδυόταν με μεγάλη πειστικότητα τον κύριο Σποκ (Mr Spock), τον φλεγματικό συγκυβερνήτη του διαστημόπλοιου «Έντερπραϊζ», που ήταν μισός άνθρωπος και μισός εξωγήινος. Ο Νιμόι ήταν αυτός που σκέφτηκε τη χειρονομία με το V και τη φράση «Live Long and Prosper», που έγινε το σήμα κατατεθέν του Σποκ. Η σειρά γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. Την εμπειρία του ως «Σποκ», την κατέγραψε σε δύο αυτοβιογραφίες του με τίτλους «Δεν είμαι ο Σποκ» (1975) και «Είμαι ο Σποκ» (1995). Εκτός της σειράς «Star Trek», ο Νίμοϊ πρωταγωνίστησε και στο επίσης γνωστό σίριαλ «Mission: Impossible».

Ο Λέοναρντ Νιμόι υπήρξε ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης. Εκτός από την υποκριτική ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία, τη φωτογραφία, τη μουσική και την ποίηση. Το 1987 σκηνοθέτησε την κωμωδία «Three men and a baby» («Ένα μωρό για τρεις» ο ελληνικός τίτλος), με πρωταγωνιστές τους Τομ Σέλεκ, τον Στιβ Γκούτενμπεργκ και τον Τεντ Ντάνσον, που έχει προβληθεί πολλές φορές στην ελληνική τηλεόραση. Ως συνθέτης είχε κυκλοφορήσει πέντε άλμπουμ, το πρώτο από τα οποία ήταν μουσική εμπνευσμένη από το διάστημα.

Στην προσωπική του ζωή, είχε παντρευτεί δύο φορές και από την πρώτη του σύζυγο είχε αποκτήσει δύο παιδιά.

Ο Λέοναρντ Νιμόι πέθανε στις 27 Φεβρουαρίου 2015, στο Μπελ Αιρ του Λος Άντζελες. Έπασχε από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), αν και είχε κόψει το τσιγάρο εδώ και 30 χρόνια.