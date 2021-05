Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πιρς Μπρόσναν

Ο Πιρς Μπρόσναν γεννήθηκε σαν σήμερα στις 16 Μαΐου 1953. Ο αξιόλογος καλλιτέχνης, ο οποίος είναι ο πέμπτος κατά σειρά ηθοποιός που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ, σε τέσσερις ταινίες, από το 1995 μέχρι το 2002 έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και από τα νεανικά του χρόνια είναι στρατευμένος στην υπόθεση του αντιπυρηνικού κινήματος. Συχνά βγάζει σε δημοπρασία πίνακες που ζωγραφίζει ο ίδιος (ένα νεανικό του απωθημένο) και τα χρήματα που συγκεντρώνονται τα διαθέτει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ωστόσο η πλούσια και επιτυχημένη κινηματογραφική του παρουσία είναι αυτή που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Τα πρώτα χρόνια και το θέατρο

Ο Πιρς Μπρένταν Μπρόσναν γεννήθηκε στην πόλη Ντροχέντα της Ιρλανδίας κι έζησε τα παιδικά του χρόνια νοτιότερα στην πόλη Νάβαν, την οποία θεωρεί ως πατρίδα του. Ο μικρός Πιρς μεγάλωσε με τους παππούδες του, καθώς ο πατέρας του εγκατέλειψε νωρίς την οικογενειακή εστία και η μητέρα του αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Λονδίνο για να εργαστεί ως νοσοκόμα. Σε ηλικία 15 ετών εγκατέλειψε το σχολείο και εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο για να γίνει ηθοποιός. Έγινε μέλος μιας θεατρικής ομάδας και αργότερα σπούδασε στο Κέντρο Δραματικών Τεχνών, από το οποίο αποφοίτησε το 1975.

Η καριέρα του Πιρς Μπρόσναν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Το 1976 επιλέχτηκε από τον διάσημο θεατρικό συγγραφέα Τενεσί Ουίλιαμς για να παίξει τον ρόλο του ΜακΚέιμπ στο έργο του «Το σημάδι του κόκκινου διαβόλου» («The Red Devil Battery Sign») και τον επόμενο χρόνο πρωταγωνίστησε στο θεατρικό του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο «Φιλουμένα Μαρτουράνο», που σκηνοθέτησε ο Φράνκο Τζεφιρέλι. Αυτές οι θεατρικές επιδόσεις του ανέδειξαν το υποκριτικό ταλέντο του και επαινέθηκαν από την κριτική.

Το 1980 παντρεύτηκε την Αυστραλέζα ηθοποιό Κασσάνδρα Χάρις και το ζευγάρι - με τα δύο παιδιά της συζύγου του από τους δύο προηγούμενους γάμους της - μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μεγάλη επιτυχία για τον Μπρόσναν ήρθε δύο χρόνια αργότερα, με τον ρόλο του ντετέκτιβ στο αστυνομικό σίριαλ «Remington Steele», το οποίο μεταδιδόταν από το NBC έως το 1987.

Το 1986 οι παραγωγοί του Τζέιμς Μποντ του έκαναν πρόταση να διαδεχθεί τον Ρότζερ Μουρ, ο οποίος είχε κάνει γνωστό ότι θα εγκατέλειπε τον ρόλο. Όμως, το συμβόλαιό του με το NBC τον εμπόδισε να δεχτεί την πρόταση και ο Τίμοθι Ντάλτον ανέλαβε τον ρόλο. Η σειρά έληξε το 1987 και ο Μπρόσναν συνέχισε να να παίζει σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Το 1991 βίωσε την πρώτη οικογενειακή τραγωδία με την απώλεια της συζύγου του, που πέθανε μετά από τετραετή μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 43 ετών.

Η πρώτη εμφάνιση ως Τζέιμς Μποντ

Εν τω μεταξύ, οι δύο ταινίες του Τζέιμς Μποντ με πρωταγωνιστή τον Τίμοθι Ντάλτον θεωρήθηκαν σχετικές αποτυχίες και το 1994 είχαν ωριμάσει οι συνθήκες για να τον διαδεχθεί ο Πιρς Μπρόσναν. Η πρώτη του ταινία στη σειρά «Επιχείρηση Χρυσά Μάτια» («GoldenEye», 1995), σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων για ταινία του Τζέιμς Μποντ και η δεύτερη «Το αύριο ποτέ δεν πεθαίνει» («Tomorrow Never Dies», 1997) έκανε ρεκόρ εισπράξεων στις ΗΠΑ. Ο Μπρόσναν έδειξε την ανθρώπινη πλευρά του χαρακτήρα του Τζέιμς Μποντ και οι παραγωγοί της σειράς προσπάθησαν να το αναδείξουν στην τρίτη ταινία «Ο κόσμος δεν είναι αρκετός» («The World Is Not Enough», 1999). Ο Μπρόσναν έκανε την τελευταία του εμφάνιση ως Τζέιμς Μποντ το 2002 στο «Πέθανε μια άλλη μέρα» («Die Another Day»).

Εκμεταλλευόμενος τη δημοτικότητά του, ο Πιρς Μπρόσναν επέλεξε να παίξει σε κάποια διαφορετικά έργα. Το 1999 ήταν παραγωγός και πρωταγωνιστής στην ταινία «Υπόθεση Τόμας Κράουν» («The Thomas Crown Affair»), ριμέικ της ομώνυμης ταινίας του 1968 με πρωταγωνιστή τον Στιβ ΜακΚουίν. Το 2001 πρωταγωνίστησε στο κατασκοπευτικό θρίλερ «Ο Ράφτης του Παναμά» («The Tailor of Panama», 2001), που βασιζόταν στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζον Λε Καρέ, το 2004 στη ρομαντική κωμωδία «Εραστές μετ’ εμποδίων» («Laws of Attraction») και τον επόμενο χρόνο στο «The Matador» στον ρόλο ενός κουρασμένου εκτελεστή.

Από γουέστερν μέχρι μιούζικαλ

Το 2007 ο Πιρς Μπρόσναν πρωταγωνίστησε με τον Λίαμ Νίσον στο γουέστερν «Εχθροί για πάντα» («Seraphim Falls») και την επόμενη χρονιά εμφανίστηκε με τη Μέριλ Στριπ και τον Κόλιν Φερθ στο «Mamma Mia!», ένα μιούζικαλ με τραγούδια των ABBA. Το 2018 εμφανίστηκε στη συνέχεια του μιούζικαλ με τίτλο «Mamma Mia! Here We Go Again».

To 2010 έπαιξε σε δύο διαφορετικές μεταξύ τους ταινίες, στην παιδική επιστημονικής φαντασίας «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι: Η Κλοπή της Αστραπής» («Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief») και στο πολιτικό θρίλερ του Ρομάν Πολάνσκι «Αόρατος Συγγραφέας» («The Ghost Writer»), στον ρόλο ενός πρώην πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου. Το 2011 ήταν ο ερωτύλος επιχειρηματίας στην κωμωδία «Μα πως τα καταφέρνει!» (« I Don’t Know How She Does It») και ο χήρος συγγραφέας στην τηλεοπτική μίνι σειρά «Bag of Bones», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ.

Το 2014 συμπρωταγωνίστησε στην ταινία «Πέντε λεπτά στο κενό» («A Long Way Down»), βασισμένη στο μυθιστόρημα του Νικ Χόρνμπι, με ήρωες τέσσερις αυτοκτονικούς ανθρώπους και πρωταγωνίστησε στο θρίλερ «Ο άνθρωπος του Νοέμβρη» («The November Man»), στον ρόλο ενός συνταξιούχου πράκτορα της CIA που αναλαμβάνει μία επιχείρηση υψηλού ρίσκου. Την επόμενη χρονιά στην ταινία «Χωρίς Διέξοδο» («No Escape») ήταν ο μυστικός Βρετανός πράκτορας που βοηθάει μία οικογένεια να δραπετεύσει από μία ασιατική χώρα εν μέσω πραξικοπήματος. Το 2017 πρωταγωνίστησε με τον Τζάκι Τσαν στο θρίλερ «Ο Εκδικητής» («The Foreigner») και την ίδια χρονιά υποδύθηκε ένα Τεξανό μεγαλοαγρότη στην τηλεοπτική σειρά «The Son».



Η προσωπική ζωή

Στην προσωπική του ζωή, που φαίνεται να είναι αρκετά σταθερή, απέκτησε ένα γιο με την πρώτη του σύζυγο Κασσάνδρα Χάρις και υιοθέτησε τα δύο παιδιά από τον δεύτερο γάμο της. Το 2013 βίωσε μία νέα τραγωδία, καθώς η θετή του κόρη Σαρλότ Μπρόσναν πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 42 ετών, όπως και η μητέρα της. Το 1994 ο Μπρόσναν συνάντησε την Αμερικανίδα δημοσιογράφο Κίλι Σέι Σμιθ, την οποία παντρεύτηκε το 2001. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά.