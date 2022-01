Σαν σήμερα γεννήθηκε η Σάρον Τέιτ - Το πιο διάσημο θύμα του διαβόητου δολοφόνου Τσαρλς Μάνσον

Η Αμερικανίδα Σάρον Τέιτ, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα στις 24 Ιανουαρίου 1943, υπήρξε μια πολλά υποσχόμενη ηθοποιός, προτού αποτελέσει το πιο διάσημο θύμα του διαβόητου δολοφόνου Τσαρλς Μάνσον. Παρά τα χρόνια που πέρασαν η αγριότητα της δολοφονίας της δεν έχει ξεχαστεί και απασχολεί και σήμερα τα ΜΜΕ.

Η Σάρον Τέιτ γεννήθηκε στο Ντάλας του Τέξας και ήταν κόρη στρατιωτικού. Σε ηλικία μόλις 6 μηνών εισήλθε στον κόσμο του θεάματος κερδίζοντας ένα διαγωνισμό ομορφιάς για νήπια. Φοίτησε σε διάφορα σχολεία των ΗΠΑ, λόγω των συχνών μεταθέσεων του πατέρα της και στα εφηβικά της χρόνια συμμετείχε σε διαγωνισμούς ομορφιάς.

Ξεχώριζε για την ομορφιά της και το 1961 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο θρησκευτικό δράμα του Ρίτσαρντ Φλάισερ «Βαραβάς» («Barrabas»). To 1966 ξεχώρισε για την ερμηνεία της στην ταινία τρόμου του Τζέι Λι Τόμσον «Eye of the Devil».

Τον επόμενο χρόνο πρωταγωνίστησε στο δράμα του Μαρκ Ρόμπσον «Η κοιλάδα με τις κούκλες» («Valley o Dolls». Η ταινία έλαβε αρνητικές κριτικές, αλλά η Τέιτ για την ερμηνεία της κέρδισε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Η ίδια γνώριζε τα τα όρια της και δεν φιλοδοξούσε να παίξει Σαίξπηρ, όπως είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή της. Θαύμαζε τη Φέι Ντάναγουεϊ και την Κατρίν Ντενέβ και ήθελε να μοιάσει σε αυτές τις δύο σπουδαίες ηθοποιούς.

Στις αρχές του 1968 παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον ανερχόμενο τότε Πολωνό σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι, ο οποίος την είχε σκηνοθετήσει τον προηγούμενο χρόνο στη μαύρη κωμωδία «Η Νύχτα των Βρυκολάκων» («Dance of the Vampires»). Στα τέλη του ίδιου χρόνου έμεινε έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της 9ης Αυγούστου 1969 και ενώ σε δύο εβδομάδες θα γινόταν μητέρα, η Σάρον Τέιτ δολοφονήθηκε με 16 μαχαιριές μέσα στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, από τον Τεξ Γουότσον, κατά διαταγήν του Τσαρλς Μάνσον. Στη συνέχεια, με το αίμα του θύματός του έγραψε στην είσοδο του σπιτιού της την λέξη «PIG» (Γουρούνι).

Ο Γουότσον είχε εισβάλει στο σπίτι της Τέιτ μαζί με άλλα τρία μέλη της «οικογένειας» του Τσαρλς Μάνσον (1934-2017), ενός μοναχικού παράφρονα που διέθετε εντυπωσιακή ικανότητα επιρροής. Μαζί με την Τέιτ δολοφονήθηκαν και τα τέσσερα φιλικά της πρόσωπα που βρίσκονταν στο σπίτι της κατά την ώρα της εισβολής. Ο Ρομάν Πολάνσκι απουσίαζε στο Λονδίνο για επαγγελματικούς λόγους.

H αγριότητα της δολοφονίας της σόκαρε τόσο την Αμερική όσο και ολόκληρο τον κόσμο. Τα μέλη της «οικογένειας» που ενεπλάκησαν στο μακελειό συνελήφθησαν ένα μήνα αργότερα και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Οι ποινές τους μετατράπηκαν αργότερα σε ισόβια.

