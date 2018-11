Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Ρούφους Γουέινραϊτ στο «Here and Now»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ήθελε να είναι παραγωγός - και να πρωταγωνιστήσει - σε ριμέικ της ταινίας του 1962 της Ανιές Βαρντά «Η Κλίο από τις 5 ως τις 7».Στη γαλλική ταινία, μια νεαρή τραγουδίστρια, η Φλοράνς «Κλίο» Βικτουάρ, στις 21 Ιουνίου, 5 η ώρα το απόγευμα, περιμένει ως τις έξι και μισή, να πάρει τα αποτελέσματα ιατρικής εξέτασης που πιθανότατα θα επιβεβαιώσει διάγνωση καρκίνου. Στο ριμέικ, η Σάρα Τζέσικα θα υποδυόταν την τραγουδίστρια. Η ταινία χρειαζόταν ένα καινούργιο τραγούδι. Πριν δύο καλοκαίρια, η Σάρα Τζέσικα ήταν με τον Ρούφους Γουέινραϊτ, έβλεπαν τα παιδιά τους να παίζουν, η Σάρα Τζέσικα του μίλησε για την ταινία που είχε στα σκαριά.Δεν πέρασε πολύ καιρός από αυτήν την κουβέντα, και ο Ρούφους είχε έμπνευση. Η Βίβα, η κόρη του, έξι χρόνων τότε, είπε μια μέρα στον μπαμπά της: «Daddy, I just want to unfollow the rules (Μπαμπά, απλά θέλω να πάψω ν' ακολουθώ τους κανόνες)». Αστραπιαία, ο Ρούφους είχε τον τίτλο του τραγουδιού. Οι υπόλοιποι στίχοι βρήκαν σύντομα τη θέση τους, επικεντρωμένοι στην ιδέα ότι ο χρόνος που έχουμε στη ζωή είναι φευγαλέος.«Όταν έχεις παιδί, αρχίζεις να βλέπεις ότι η ζωή φεύγει με πολύ ταχύτερο ρυθμό» λέει ο Ρούφους. «Και, ξέρετε, η μητέρα μου έφυγε λόγω καρκίνου. Έτσι, μεταξύ αυτού και του να έχεις ένα παιδί και να διαβάζεις το σενάριο, το πόσο πολύτιμες είναι οι στιγμές και το πώς όντως πρέπει να ρουφάς το κάθε δευτερόλεπτο σχετίστηκαν με το τραγούδι» προσθέτει.Τη σκηνή στην οποία η Βίβιεν (που υποδύεται η Πάρκερ) τραγουδά, μέσα σε πελάγη λατρείας από τους θαυμαστές της, στο θρυλικό τζαζ κλαμπ της Νέας Υόρκης «Birdland», η Σάρα Τζέσικα τη χαρακτηρίζει ως «την πιο ανάλαφρη στιγμή του φιλμ». «Δεν είναι θρηνώδες τραγούδι, δεν είναι μοιρολόι. Η Βίβιεν κάνει αυτό που λατρεύει να κάνει και της δίνεται η αναγνώριση που δεν είχε. Είναι μια απείρως ευτυχισμένη στιγμή. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι» λέει.Η ταινία «Here and Now» είναι, από την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου, διαθέσιμη ψηφιακά, on demand.