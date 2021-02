«Σινεμά και Μόδα: Πίσω από τον καθρέφτη» από την Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης

Tρεις κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της διεθνούς μόδας, οι Κριστιάν Ντιόρ, Βίβιαν Γουέστγουντ και Μαρτάν Μαρτζελά αποκαλύπτονται μέσα από το νέο αφιέρωμα της Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης με τίτλο «Σινεμά και Μόδα: Πίσω από τον καθρέφτη», που πραγματοποιείται στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (online.filmfestival.gr) από τη Δευτέρα 15 έως την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021.

Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του συλλόγου Παλαιών Μαθητών και Φίλων του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης Nouvelle Amicale και περιλαμβάνει την προβολή τριών εξαιρετικών ντοκιμαντέρ. Κάθε ταινία θα συνοδεύει ένα εισαγωγικό βίντεο παρουσίασης από ανθρώπους που ασχολούνται με τη μόδα.

Τα ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν είναι τα εξής:

DiorandI του Φρεντερίκ Τσενγκ (2014), που μας μεταφέρει στον κόσμο του παγκοσμίου φήμης γάλλου σχεδιαστή μόδας Κριστιάν Ντιόρ και στις πυρετώδεις εβδομάδες που προηγούνται της παρουσίασης της νέας κολεξιόν (πανελλήνια πρεμιέρα). Την ταινία παρουσιάζει η σχεδιάστρια Αλκμήνη Τριγωνάκη.

Γουέστγουντ: Πανκ, Είδωλο, Ακτιβίστρια της Λόρνα Τάκερ (2018), ένα ντοκιμαντέρ για τις πολλές και ταραχώδεις ζωές της εκκεντρικής και πρωτοπόρου σχεδιάστριας Βίβιεν Γουέστγουντ, όπως τις αφηγείται για πρώτη φορά η ίδια. Την ταινία παρουσιάζει ο σχεδιαστής Νίκος Δάλλας.

Μαρτάν Μαρτζελά – Με τα δικά του λόγια του Ράινερ Χόλτσεμερ (2019), ένα ντοκιμαντέρ για τον γνωστό και ως «Μπάνκσι της μόδας», τον Μαρτάν Μαρτζελά, που καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο επιδραστικούς σχεδιαστές της εποχής μας, παρότι δεν έχει αποκαλύψει ποτέ το πρόσωπό του δημοσίως. Την ταινία παρουσιάζει η σύμβουλος μόδας Δήμητρα Νάνου.

Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου στις 10:00 έως την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 23.59.



Τιμή εισιτηρίου: 3€.

Οι ταινίες

DiorandI (Πανελλήνια Πρεμιέρα) - Ντοκιμαντέρ



(Γαλλία, 2014)

Σκηνοθεσία - σενάριο: Φρεντερίκ Τσενγκ / FrédéricTcheng. Με τους: Christian Dior, Omar Berrada, Raf Simons. Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά. Έγχρωμη, 90΄.

Το ντοκιμαντέρ μεταφέρει τον θεατή στον κόσμο του παγκοσμίου φήμης γάλλου σχεδιαστή μόδας Κριστιάν Ντιορ. Βρισκόμαστε στην προετοιμασία της νέας κολεξιόν την οποία ο νέος επικεφαλής του οίκου καλείται να υλοποιήσει μέσα σε οκτώ πυρετώδεις εβδομάδες. Αναμειγνύοντας την ετοιμασία του σόου με τους απόηχους από εικόνες του παρελθόντος, παρακολουθούμε την αγωνία του δημιουργού μαζί μ’ εκείνην όλου του προσωπικού.

Γουέστγουντ: Πανκ, Είδωλο, Ακτιβίστρια / Westwood: Punk, Icon, Activist



(Ηνωμένο Βασίλειο, 2018)



Σκηνοθεσία: Λόρνα Τάκερ / LornaTucker. Με τους: Pamela Anderson, Christina Hendricks, Kate Moss. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 83΄.

Παγκόσμιο σύμβολο του πανκ κινήματος των 70s. Εκκεντρική και πρωτοπόρος σχεδιάστρια μόδας που έδωσε στις παραμάνες και το καρό άλλη διάσταση. Σταθερό σημείο αναφοράς για την ποπ κουλτούρα και ακούραστη ακτιβίστρια. Οι πολλές και ταραχώδεις ζωές της Βίβιεν Γουέστγουντ όπως τις αφηγείται για πρώτη φορά η ίδια, χωρίς να λογαριάζει τις συνέπειες.

Μαρτάν Μαρτζελά – Με τα δικά του λόγια / Martin Margiela – In His Own Words



(Γερμανία - Βέλγιο, 2019)



Σκηνοθεσία - σενάριο: Ράινερ Χόλτσεμερ / Reiner Holzemer. Έγχρωμο, 90΄.

Γνωστός και ως «Μπάνκσι της μόδας», ο Μαρτάν Μαρτζελά καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο επιδραστικούς σχεδιαστές της εποχής μας, παρότι δεν έχει αποκαλύψει ποτέ το πρόσωπό του δημοσίως. Μέσα από μια καταβύθιση στις εμβληματικές συλλογές και στην κοσμοθεωρία του ανθρώπου που ξεκίνησε ως βοηθός του Γκοτιέ για να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη βιομηχανία, το ντοκιμαντέρ παραμένει προσωπικό, διατηρώντας την ανωνυμία του δημιουργού. Αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά στην κάμερα σκίτσα, σημειώσεις και προσωπικά αντικείμενα, ο σκηνοθέτης παραδίδει ένα στοχαστικό πορτρέτο για τη σχέση της αγοράς με τη δημιουργικότητα, αλλά και των πιο απλών υλικών με τα πιο ευγενή συναισθήματα.