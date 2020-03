Σινεμά και συναυλίες από το σπίτι

Οι κινηματογράφοι και τα θέατρα έχουν κλείσει, οι μεγάλες συναυλίες και εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί και ένας σημαντικός τρόπος για να έρθουμε ξανά κοντά στα ενδιαφέροντά μας αποτελεί το Internet.

Μέσω υπηρεσιών όπως το Netflix, το Amazon Prime, Hulu και πολλών ακόμα, ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει έναν ατέλειωτο αριθμό από σειρές και ταινίες.

Το Netflix έχει κυκλοφορήσει σειρές όπως το Brooklyn Nine Nine, The Crown, BoJack Horseman, House of Cards και ταινίες όπως το Spirited Away, The Master, Reservoir Dogs κ.α., ενώ στο Amazon Prime, υπάρχουν σειρές όπως το The Wire, Fleabag και ταινίες όπως το Guava Island και The Avengers, Cold War, Raging Bull και πολλά ακόμα.

Δείτε το βίντεο:

Για τους φίλους της μουσικής, η ιστοσελίδα Global Citizen, μέσω της πρωτοβουλίας #TogetherAtHome διοργανώνει συναυλίες στο κανάλι της στο YouTube, με βίντεο από τον Chris Martin των Coldplay, τον Charlie Puth, τον John Legend κ.α.

Δείτε το βίντεο: